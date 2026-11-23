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La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) celebró el 19 de noviembre la XXI edición de los Premios Brasil en la Casa do Brasil, en Madrid. El encuentro reunió a socios de la Cámara, representantes de empresas y autoridades en una de las principales citas de la institución, dedicada a reconocer a quienes contribuyen a estrechar los vínculos entre Brasil y España.

Óscar Méndez Martínez, director ejecutivo de la CCBE, dio la bienvenida a los asistentes, presentó la edición y dio paso a las intervenciones institucionales.

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Trinidad Jiménez García-Herrera, presidenta de la Cámara de Comercio Brasil España, destacó el papel de la institución en el desarrollo de las relaciones empresariales entre ambos países. Desde la Cámara de Comercio Brasil-España queremos seguir siendo ese punto de encuentro de todos aquellos que creen en esta relación estratégica. Queremos seguir acompañando a las empresas que invierten, que innovan, que internacionalizan sus proyectos, y queremos seguir facilitando el diálogo, generando conocimiento, promoviendo oportunidades de colaboración entre ambos lados del Atlántico, porque estamos convencidos de que el futuro de la relación entre España y Brasil es aún más prometedor.

A continuación, Luiz Alberto Figueiredo Machado, embajador de Brasil en España y Andorra, destacó la labor de la Cámara para estrechar los lazos económicos entre ambos países. Señaló que los Premios Brasil reflejan ese esfuerzo al reconocer el compromiso de las empresas e instituciones que dan contenido concreto a nuestra asociación estratégica. Añadió que *este compromiso se viene desarrollando en un contexto favorable de acercamiento político entre nuestras naciones.

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TAP Air Portugal, Premio Brasil 2026

Tras las intervenciones institucionales, la Cámara entregó el Premio Brasil 2026 a TAP Air Portugal por su contribución a la conectividad aérea entre Brasil y Europa. A través de Lisboa, la aerolínea facilita los desplazamientos entre España y Brasil y apoya la actividad de las empresas que operan a ambos lados del Atlántico.

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En el año en que conmemora seis décadas de vuelos regulares a Brasil, la compañía prevé transportar 2,1 millones de pasajeros entre Portugal y Brasil.

Mario Cruz, Chief Commercial & Revenue Officer de TAP Air Portugal, agradeció el galardón en nombre de la compañía. En declaraciones con motivo del premio, destacó que seis décadas de vuelos regulares entre Portugal y Brasil han facilitado que empresarios de ambos países hagan negocios y que artistas y profesionales compartan su cultura y sus conocimientos. Cruz señaló que Brasil seguirá siendo estratégico para la aerolínea y explicó que TAP está modernizando su flota y mejorando el servicio a los pasajeros para seguir ofreciendo un puente aéreo entre Brasil y Europa.

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Por parte de TAP Air Portugal asistieron también Rita Tamagnini, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Externas, y Paloma Utrera, Market Manager France & Spain.

La velada concluyó con un cóctel en el que los socios de la Cámara, los representantes de empresas y las autoridades asistentes pudieron intercambiar impresiones y explorar nuevas oportunidades de colaboración entre Brasil y España.