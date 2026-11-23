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Berlín, 23 nov (EFE).- El Gobierno alemán advirtió este lunes de la intensificación de las actividades bélicas en el mar Báltico y en contra de una escalada en la zona, al referirse a un carguero ruso, el Sparta II, sometido a sanciones de la Unión Europea (UE), que fue atacado el fin de semana por drones en el golfo de Finlandia.

"No tenemos ningún interés en que se produzca una escalada en la zona del mar Báltico. La estabilidad y la seguridad de esta región son de suma importancia para nosotros", dijo en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius, al tiempo que alabó la prudencia de Finlandia en su reacción y comunicación sobre el incidente.

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Señaló que en el mar Báltico también se observa una intensificación de las actividades bélicas, después de que aludiera en primer lugar a las recientes violaciones por parte de Rusia del espacio aéreo polaco, que el Gobierno alemán, dijo, "condena con la mayor firmeza".

Afirmó que "Rusia está adoptando una actitud más agresiva frente a la OTAN", lo cual, agregó, "no es aceptable".

En este sentido, señaló que la OTAN está unida, es firme y actúa con sensatez.

"Este incidente demuestra que debemos seguir invirtiendo en nuestra capacidad de disuasión y defensa en Europa, que debemos reforzarla. Estamos firmemente del lado de Polonia. Son nuestros aliados y defenderemos cada centímetro de la Alianza", afirmó.

El Sparta II fue atacado en la mañana del sábado por drones ucranianos, según Moscú y Helsinki -aunque Kiev no ha reivindicado el ataque-, cuando navegaba por aguas internacionales en el golfo de Finlandia.

La explosión de los drones causó un intenso incendio a bordo y afectó a la navegación del buque, por lo que el mar lo arrastró cerca de la costa finlandesa, donde se llevó a cabo una operación de rescate con la participación de medios finlandeses, estonios y rusos en la que fueron evacuados los 16 miembros de la tripulación.

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La Agencia Nacional de Ejecución de Finlandia informó este lunes de que el sábado por la tarde ordenó la incautación del Sparta II en un primer momento, después que el carguero entrara en aguas territoriales finlandesas, pero más tarde autorizó que fuera remolcado a Rusia debido al peligro medioambiental que representaba. EFE