23/11/2026 Monitor para videojuegos Odyssey G6 (G60H) de 27 pulgadas. Samsung Electronics ha anunciado el lanzamiento de Odyssey G6 (G60H) de 27 pulgadas, su monitor 'gaming' compatible con una frecuencia de actualización de hasta 1.100 Hz en HD, el primero con esta característica. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAMSUNG

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Samsung Electronics ha anunciado el lanzamiento de Odyssey G6 (G60H) de 27 pulgadas, su monitor 'gaming' compatible con una frecuencia de actualización de hasta 1.100 Hz en HD, el primero con esta característica.

La firma tecnológica ha avanzado en la tecnología de visualización con el Odyssey G6 (G60H) para ofrecer una experiencia de juego más inmersiva, respaldada por una frecuencia de actualización ultraalta y una mayor nitidez de movimiento.

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Esto se encuentra en el modo HD, con el que el monitor alcanza hasta 1.100 Hz para escenas de movimiento rápido, mientras que en modo QHD ofrece una resolución más nítida de 2.560 x 1.440 con hasta 600 Hz.

Según la compañía, se trata del "primer monitor gaming del mundo con 1.100Hz". De esta forma, con el Dual Mode, los jugadores pueden seleccionar la frecuencia de actualización que mejor se adapte a cada juego, como explica en una nota de prensa.

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El monitor también cuenta con Odyssey Clear Motion, una función que utiliza un algoritmo optimizado de reducción del desenfoque para mantener nítidas y definidas las escenas de movimientos rápidos. Samsung ha confirmado su intenciñon de llevar esta función, que debuta en el Odyssey G6 (G60H), a más modelos de monitores 'gaming'.

Asimismo, Odyssey G6 es compatible con HDR10+ GAMING de Samsung, que optimiza el brillo y el contraste en tiempo real para ofrecer imágenes mejoradas tanto en escenas luminosas como oscuras, mientras que Black Equalizer ajusta los niveles de luminancia bajos para facilitar también la visualización de detalles en las escenas más oscuras.

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Es compatible con Nvidia G-SYNC y AMD FreeSync Premium, que reducen los tirones, el tearing y las interrupciones en la imagen, y llega con opciones de conectividad avanzadas: un puerto DisplayPort 2.1 y dos puertos HDMI 2.1, para conectar varios dispositivos. La función Auto Source Switch+ detecta una nueva fuente conectada para que los jugadores puedan cambiar de entrada sin tener que recorrerlas manualmente.