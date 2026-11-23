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Ciudad de México, 23 nov (EFE).- El operativo en el que fue detenido el narcotraficante mexicano Fausto Isidro Meza Flores, alias el 'Chapo Isidro', uno de los más buscados del país, dejó veinte personas muertas, entre ellas cuatro militares, informó este lunes el Gobierno, que reconoció que el grupo criminal sigue activo.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó -en rueda de prensa- que, luego del operativo del sábado, las autoridades localizaron a otros nueve presuntos integrantes del grupo criminal fallecidos, lo que elevó a dieciséis la cifra de muertos de la banda. Además, cuatro militares murieron y otros diez resultaron heridos. EFE

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