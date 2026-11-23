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Redacción Ciencia, 23 nov (EFE).- El paclitaxel es un fármaco quimioterapéutico ampliamente utilizado en algunos cánceres, pero de forman natural se encuentra en pequeñas cantidades. Una nueva investigación ha logrado producirlo en una planta emparentada con la del tabaco, lo que podría contribuir al desarrollo más económico y sostenible de este medicamento.

El proceso para reproducir la vía completa de producción de paclitaxel en la Nicotiana benthamianase se describe en un estudio que publica Nature a cargo de un equipo encabezado por la Universidad de Copenhague.

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El paclitaxel, que se usa para tratar el cáncer de mama, de ovario, de cuello uterino y ciertos tipos de pulmón, se aisló originalmente de la corteza del tejo del Pacífico (Taxus brevifolia), pero de forma natura se encuentra solo en pequeñas cantidades y tiene una estructura química compleja.

La producción actual se basa en cultivos celulares de tejo o en la semisíntesis a partir de materias primas de origen vegetal, por lo que resulta cara, ineficiente e insostenible.

Ademas, los esfuerzos por producirlo en otros organismos se han visto limitados por la incertidumbre sobre las enzimas implicadas y el orden en que actúan.

Aunque anteriormente se habían propuesto varias vías biosintéticas, los trabajos anteriores se basaban en reconstrucciones parciales, asignaciones indirectas de productos y una validación experimental fragmentada.

En este estudio, el equipo presentó la reconstrucción completa de la vía biosintética del paclitaxel en la citada plana emparentada con el tabaco, resolviendo de forma sistemática las incertidumbres mecánicas pendientes, indican los investigadores en el artículo.

La producción de paclitaxel en una planta huésped modificada genéticamente ofrece una “alternativa prometedora”, que supera las limitaciones de las fuentes actuales.

Para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la producción en la nueva planta, los investigadores aplicaron una serie de estrategias específicas de ingeniería metabólica.

El equipo usó técnicas de ingeniería genética específicas para aumentar la acumulación de paclitaxel en la planta más de 500 veces, pasando de 0,104 a 61,05 microgramos por gramo de material vegetal seco.

Esta concentración final es comparable a los niveles de paclitaxel descritos en la corteza del tejo, lo que sugiere que las plantas de Nicotiana benthamiana modificadas genéticamente podrían constituir una plataforma para la producción biotecnológica de paclitaxel.

Los autores señalan que, para que la fabricación sea económicamente viable, probablemente se necesitaría una integración más estable de la vía metabólica en el genoma de la planta.

También se necesitan más investigaciones para comprender mejor ciertos aspectos del proceso y cómo se desplazan los intermedios de la vía entre los compartimentos celulares y para mejorar la eficiencia de la producción. EFE