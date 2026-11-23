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Madrid, 23 nov (EFE).-

Berlín.- El secretario general de OTAN, Mark Rutte, instó este lunes a los aliados a desarrollar una hoja de ruta "creíble" para alcanzar el objetivo de invertir al menos el 5 % del PIB en gasto en defensa a más tardar en 2035, pero "idealmente antes" de esa fecha.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, rechazaron este lunes en una comparecencia conjunta la invasión del espacio aéreo por parte de Rusia y dijeron que la reacción a las provocaciones rusas deben ser fortalecer el apoyo europeo a Ucrania.

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Ciudad de Gaza.- El Ejército israelí mató este lunes a tres hombres de entre 28 y 38 años en un ataque con dron a un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, según atestiguó EFE en el lugar de los hechos y confirmaron fuentes sanitarias.

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Jerusalén.- El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, llamó este lunes a los partidos opositores a formar un Gobierno de "unidad" que integre a los partidos ultraortodoxos y excluya a las formaciones árabes, a las que calificó de "partidarias del terrorismo".

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes que la tecnológica Nvidia restituyera a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

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La Restinga (España).- Salvamento Marítimo de España ha rescatado desde la pasada medianoche cuatro cayucos en aguas cercanas a la isla de El Hierro con 433 personas a bordo, entre ellas 49 mujeres y 29 menores.

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Bruselas.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó este lunes que "muchos Estados miembros" de la Unión Europea (UE) y otros países extracomunitarios están "interesados" en la medida decretada por España el pasado 6 de noviembre de retirar el 12 % de la producción de aceite de oliva para evitar distorsiones de mercado y mantener la estabilidad. Por otro lado, destacó qye el acuerdo de pesca sostenible entre la UE y Mauritania es una "excelente noticia", al ser uno de los caladeros más importantes para España, con una media de 30 buques en los últimos años faenando en esas aguas.

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Caracas.- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto de Venezuela, convocó para este lunes a los venezolanos a reunirse en barrios para "cantarle cumpleaños" a su padre, quien permanece detenido en Estados Unidos después de ser capturado tras un ataque estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores.

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Bogotá.- A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las víctimas del conflicto armado aún transitan la reconciliación, siguen pidiendo justicia y cuestionan la implementación, aunque no renuncian a la idea de alcanzar la paz.

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Berlín.- Agricultores alemanes se manifestaron este lunes frente a la Cancillería Federal en Berlín para exigir al canciller Friedrich Merz un aumento de los fondos destinados a la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, ante las negociaciones sobre el futuro presupuesto comunitario.

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EFE

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