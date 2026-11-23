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Bruselas, 23 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este lunes endurecer la restricción de los visados para excombatientes rusos y prohibir la participación de equipos y deportistas que compitan bajo la bandera de Rusia, junto al vigésimo segundo paquete de sanciones contra ese país por la invasión de Ucrania.

Esta nueva ronda de sanciones incluye más sanciones contra bancos rusos y la llamada 'flota fantasma' que ayuda al Kremlin a comercializar el petróleo, así como, por primera vez, restricciones al sector eléctrico, anunció la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en una declaración sin preguntas.

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"En lo que respecta al deporte y la cultura, los eventos deportivos no pueden ser un foro para actividades de propaganda", declaró la política alemana.

La Comisión adoptó hoy, junto a la propuesta del vigésimo segundo paquete de sanciones, unas directrices revisadas para apoyar la aplicación de la prohibición de visados a los combatientes actuales y antiguos, ya delineada en la ronda anterior.

En concreto, las directrices actualizan la lista de documentos justificativos para los solicitantes de visados rusos e incluyen medidas más estrictas en materia de visados turísticos y de artistas individuales que viajen a la UE.

A fin de limitar más los viajes no esenciales de ciudadanos rusos, que a juicio de Bruselas suponen un "riesgo para la seguridad de la Unión Europea, incluyendo amenazas híbridas, desinformación, actos de sabotaje y espionaje, así como otras actividades hostiles", los Estados miembros ya no deberían reconocer los pasaportes no biométricos y controlarlos más exhaustivamente sin importar el lugar de procedencia.

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El Consejo (los países) decidirá cuándo entrará en vigor en toda la UE la prohibición de visados para los combatientes rusos.

Igualmente, la CE dio hoy orientaciones para que los deportistas rusos no compitan en nombre de Rusia en eventos deportivos celebrados en la UE.

Una vez adoptada dicha prohibición, los Estados miembros deberían considerar, en particular, la posibilidad de denegar visados Schengen a los deportistas rusos que compitan en eventos deportivos en los que se utilicen símbolos nacionales rusos, como la bandera, el himno o los uniformes.

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Las directrices instan asimismo a prestar especial atención a los artistas que participan en eventos culturales que están patrocinados por las autoridades rusas y que pueden aprovechar su notoriedad en favor de la guerra.

"También restringiremos los flujos financieros de los patrocinadores rusos a las juntas directivas y asociaciones culturales con sede en Europa, e introduciremos restricciones para que los rusos ocupen cargos en los órganos de gobierno de las federaciones deportivas con sede en Europa", agregó Von der Leyen.

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La vigésimo segunda ronda de sanciones vuelve además a golpear a los servicios financieros al ampliar la prohibición de transacciones a unos 60 bancos rusos que serán excluidos del sistema SWIFT. También habrá medidas contra las redes rusas de criptomonedas y de pagos.

"Nos centraremos en Rusia, pero incluiremos a terceros países que ayuden a Rusia a eludir nuestras sanciones", comentó Von der Leyen, que apuntó que han puesto en marcha un grupo de trabajo especializado en sanciones relacionadas con las criptomonedas.

En lo que se refiere al sector energético ruso, la CE propone expandir la prohibición de servicios energéticos "para que ninguna empresa europea pueda ayudar a Rusia a construir, explotar o reparar sus infraestructuras energéticas y, en particular, sus refinerías".

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Por primera vez, dijo la presidenta comunitaria, esta prohibición abarca a los servicios eléctricos.

En cuanto a la 'flota fantasma', se añadirán a la lista negra más de 70 buques y se propone un veto a todos los buques cisterna asegurados en Rusia.

Finalmente, Von der Leyen abogó por impedir que los europeos sigan ocupando cargos en los órganos de gobierno de empresas rusas: "No puede haber normalidad en nuestras relaciones económicas con Rusia", concluyó.

"Estamos dando a Ucrania la fuerza necesaria para garantizar la paz, y a Rusia todas las razones para optar por ella", enfatizó. EFE