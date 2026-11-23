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Petrobras pagó al Estado brasileño un total de 251.300 millones de reales (38.635 millones de euros) hasta septiembre de este año, un 25,7% más que hace doce meses, según se desprende de un informe contable publicado por la petrolera.

Desglosado por conceptos, desembolsó 168.000 millones de reales (25.838 millones de euros) en impuestos derivados de su propia actividad, al Gobierno le abonó 58.100 millones de reales (8.936 millones de euros) por su participación del 35,45% en la compañía, así como 25.200 millones de reales (3.876 millones de euros) por impuestos retenidos a terceros.

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Petrobras pagó al Ejecutivo central 97.600 millones de reales (15.011 millones de euros) en impuestos federales más los anteriores 58.100 millones de reales en dividendos. Esto arrojó un sumatorio de 155.700 millones de reales (23.947 millones de euros) que fueron a parar al Gobierno, un 35% más.

Una parte de esta cantidad se distribuirá entre los estados federales y los ayuntamientos de conformidad con la legislación vigente. Asimismo, esta cifra representó aproximadamente el 6,6% de los ingresos fiscales federales.

Las obligaciones tributarias con los entes federativos de Brasil ascendieron a 94.000 millones de reales (14.457 millones de euros) y con los municipios a 1.600 millones de reales (246,1 millones de euros), un 12,8% y un 6,7% más, respectivamente.

Ya solo en el tercer trimestre, Petrobras aportó 90.400 millones de reales (13.904 millones de euros), un 2% más que en el segundo. Además, contribuyó en el acumulado anual con 329.100 millones de reales (50.616 millones de euros).