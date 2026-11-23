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La Fundación LaLiga renovó un año más su compromiso con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), con la creación del equipo en Sevilla, el sexto fruto de este acuerdo, cuyo objetivo es seguir haciendo del fútbol "una herramienta de inclusión social", según ha informado este lunes la patronal de clubes en un comunicado.

"La Fundación LaLiga renueva un año más su colaboración con CEAR para apoyar a los equipos de refugiados CEAR CF. Estos equipos arrancan una nueva temporada con nuevos retos y el objetivo de seguir haciendo del fútbol una herramienta de inclusión social", expresó LaLiga.

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Este proyecto en colaboración promueve la convivencia entre personas de diferentes procedencias y favorece la creación de vínculos y redes de apoyo. Además, genera espacios de participación en los que el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo importan tanto como la competición.

Esta alianza entre ambas entidades empezó en 2020 con los equipos de Alicante y Valencia y posteriormente, en 2024, tras cuatro temporadas de colaboración, ya había favorecido la integración social de más de 100 personas refugiadas debido a actividades deportivas y formativas.

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Para esta nueva temporada, LaLiga y el CEAR CF han creado el equipo de Sevilla, que empieza su andadura con 17 jugadores de seis países y compite en la liga municipal sénior de fútbol 7 desde principios de noviembre. Esta nueva incorporación se suma a los de Alicante, Gran Canaria, Valencia, Madrid y Málaga.

Así, el proyecto reúne a un centenar de jugadores, además de cinco mujeres que se incorporan en Valencia, en plantillas formadas por personas de distintos países. "El proyecto apuesta por ampliar la participación femenina y por consolidar unos equipos en los que el deporte se convierte en un espacio de relaciones y pertenencia", señaló LaLiga, que respalda el proyecto dentro de su programa metodológico 'Valores para Ganar'.

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Además, la Fundación colabora con el material y las equipaciones deportivas que los equipos usan en entrenamientos y partidos. Asimismo, organiza durante la temporada varios talleres formativos para los cuerpos técnicos y para los jugadores, con el objetivo de "promover la educación, el respeto y la tolerancia", así como respaldar el itinerario de inserción sociolaboral que desarrolla CEAR, para facilitar que los participantes se incorporen al mundo laboral dentro de su proceso de integración social.

La directora de Fundación LaLiga, Olga de la Fuente, expresó su "orgullo" por acompañar a CEAR CF un año más. "Hemos visto cómo un proyecto al que nos unimos en 2020 con dos equipos en la Comunidad Valenciana se ha convertido en una red presente en buena parte de España", dijo.

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Para De la Fuente, el fútbol tiene "una enorme capacidad" para crear comunidad, algo que se demuestra con el CEAR CF "cada temporada", ya que los jugadores encuentran "un espacio de pertenencia, apoyo y oportunidades". "Damos la bienvenida al nuevo equipo de Sevilla y a las jugadoras que se incorporan en Valencia, y seguiremos trabajando para que el proyecto llegue a más personas", añadió.

Por su parte, Violeta Brull, del equipo de Alianzas Corporativas de CEAR, subrayó "la importancia" de este tipo de iniciativas para las personas refugiadas. "Para muchas de las personas que participan en, el fútbol es mucho más que un deporte: es un lugar donde volver a sentirse parte de algo, crear amistades y ganar confianza en su nuevo entorno. Contar un año más con el respaldo de Fundación LaLiga nos permite seguir creciendo y ofrecer a los jugadores no solo un equipo, sino también formación y oportunidades que les acompañan en su proceso de inclusión", zanjó.

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