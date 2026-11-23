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Cracovia (Polonia), 23 nov (EFE).- Varsovia anunció este lunes que convocará al embajador de Rusia en Varsovia, Georgui Mijno, tras confirmar que tres misiles rusos de crucero Kh-101 violaron el viernes su espacio aéreo y cayeron en el sureste del país durante un ataque ruso masivo contra Ucrania.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Maciej Wewiór, declaró en una rueda de prensa en la capital polaca que "el embajador de la Federación Rusa será convocado, pero primero deben concluir ciertos procedimientos, consultas con el Ejército y los servicios del Estado", y añadió que "no se trata de convocar por convocar".

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Wewiór subrayó que Polonia "dispone de numerosos instrumentos de reacción diplomática" y rechazó que el objetivo sea provocar a Rusia.

"No queremos provocar a la parte rusa, queremos garantizar la paz y la seguridad", afirmó, al tiempo que señaló que se estudian refuerzos militares, de servicios y de medios de alerta temprana.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes pasado, durante uno de los grandes ataques rusos contra el oeste de Ucrania, cuando tres objetos atravesaron el espacio aéreo polaco y sus restos fueron hallados en Nowy Lipowiec, en el voivodato de Lublin, y en Rudnik nad Sanem y Mołodycz, en el de Subcarpatia, puntos todos ellos en el este del país y menos de 90 kilómetros de distancia de la frontera ucraniana.

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La fiscalía provincial de Lublin, que ha asumido la investigación del caso, confirmó hoy que se trataba de misiles de crucero rusos Kh-101 y, con apoyo de la Gendarmería Militar, examinará las circunstancias de los tres impactos, que no causaron víctimas ni apenas daños materiales, pues tuvieron lugar en descampados.

Los proyectiles fueron fabricados en el cuarto trimestre de 2026 en Dubná, cerca de Moscú, según explicó hoy la fiscalía en un comunicado.

El titular de Exteriores, el viceprimer ministro Radosław Sikorski, había anunciado el sábado que el Gobierno transmitiría a Moscú su "profundo descontento" con el incidente, aunque condicionó la reacción diplomática a la confirmación de "hechos sólidos".

La incursión se tratará hoy en una reunión extraordinaria del Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano decisorio de la OTAN, convocada en Bruselas a petición de Polonia.

El viceministro de Defensa Paweł Zalewski representa a Varsovia y anunció que presentará una evaluación del incidente y propuestas para reforzar la defensa aérea del país y del flanco oriental de la Alianza.

Polonia ha pedido además el despliegue de aviones de alerta temprana adicionales y de cazas F-35 para reforzar la protección de su espacio aéreo. EFE