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Santa Cruz De Tenerife (España), 23 nov (EFE).- Un total de 12.967 personas migrantes llegaron este mes de noviembre a las islas españolas de Canarias a bordo de 130 embarcaciones precarias, según informó el Gobierno local ante el viaje del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaelle Fitto, que el próximo 3 de diciembre llegará a Canarias.

Los datos los proporcionó este lunes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, quien señaló que la situación es "muy complicada" especialmente en la isla de El Hierro, que recibió la mayoría de las embarcaciones que llegaron a Canarias.

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El Hierro, una isla situada frente a las costas africanas cuya población ronda los 10.000 habitantes, decretó la emergencia social por la presión que este repunte migratorio está suponiendo para los servicios públicos.

A ello se añade la preocupación por la dificultad para derivar a los menores extranjeros no acompañados, ya que a lo largo de un año han salido de Canarias hacia otras regiones españolas 994 niños y niñas, y sólo en veinte días de noviembre han llegado 983 más.

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Canarias acoge actualmente a 3.325 menores extranjeros no acompañados, un 427 por ciento más de su capacidad, advirtió Cabello.

Esta situación la analizará el vicepresidente comunitario Raffaelle Fitto -encargado de Cohesión y Reformas- en una visita a Canarias para abordar el desafío migratorio que afrontan las islas, en respuesta a una petición que al efecto le planteó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la reciente reunión de regiones ultraperiféricas en Guadalupe.

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Respecto a la derivación de menores extranjeros no acompañados a otras comunidades autónomas españolas, el portavoz del Gobierno canario dijo que se realiza "a cuentagotas, a un ritmo insatisfactorio" porque el principio de solidaridad ha fallado.

Por su parte, Cruz Roja está afrontando el aumento de llegadas de cayucos a El Hierro con un dispositivo "reforzado" para responder a una época del año en la que ya esperaban una mayor intensidad de la ruta migratoria.

Así lo explicó en declaraciones a los medios a pie de muelle Lucía Romero, responsable provincial de Primera Respuesta de Emergencia para Población Inmigrante de Cruz Roja, que dijo que la primera prioridad tras el desembarco es la atención sanitaria, fundamentalmente por los cuadros de hipotermia y deshidratación que presentan personas que han pasado cinco, seis o siete días en el mar.

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