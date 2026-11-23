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Gaza, 23 nov (EFE).- El Ejército israelí mató este lunes a dos hombres de 28 y 38 años en un ataque con dron a un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, según atestiguó EFE en el lugar de los hechos.

Los cuerpos de los dos hombres fueron trasladados al hospital Shifa de la capital gazatí. En el ataque también se registraron siete heridos, tres de ellos graves.

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El Ejército israelí no se ha pronunciado por el momento sobre el ataque.

Este es el segundo ataque israelí reportado este lunes en Gaza, después de que otro con dron matara a un trabajador de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) mientras trabajaba en un pozo de agua en Yabalia, norte del enclave.

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Según los informes iniciales de la UNRWA, el ataque cayó sobre una calle cerca del pozo y en él resultaron heridos otros tres empleados de la agencia de la ONU.

Pese a la tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza prácticamente a diario ataques en Gaza que causan muertos.

En algunas ocasiones lo hace con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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Al menos 1.679 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.746 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251. EFE

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(foto) (vídeo)