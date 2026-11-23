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Redacción deportes, 23 nov (EFE).- Yaya Touré, entrenador del Slovan Bratislava, recordó este lunes que aprendió "muchas cosas buenas" del técnico chileno Manuel Pellegrini, que lo dirigió cuando era centrocampista en el Manchester City entre 2013 y 2016 a lo largo de 133 partidos y al que se medirá este martes en su duelo en la Liga de Campeones.

"Nos enfrentamos a un equipo muy bueno y a mi antiguo entrenador. Es un equipo con experiencia y calidad. Este martes necesitamos que la suerte nos acompañe y estar a nuestro mejor nivel. Ante todo, respetamos al rival. Es un equipo español y ya sabéis cómo son, tanto técnicamente como su mentalidad", explicó en la rueda de prensa en la víspera del encuentro en Bratislava.

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"Aprendí muchas cosas buenas de Pellegrini, porque trabajé con él durante tres años cuando era jugador. Es un entrenador de mucha calidad. Quiere dominar los partidos y hacer daño al rival con su manera de jugar y su estilo. No va a ser fácil, porque es un entrenador muy experimentado, con una larga trayectoria en Europa", abundó.

"El reencuentro será muy bonito, porque hace mucho tiempo que no lo veo. Será algo especial. De todos modos, este martes somos rivales. Jugamos en casa y queremos hacer nuestro juego", continuó Yaya Touré, que insistió en que Pellegrini es un "entrenador brillante" y ahondó en su experiencia, que "habla por sí sola".

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"Lleva muchísimos años en una profesión en la que las exigencias, las dificultades y el estrés son muy elevados. Si tengo tiempo, me gustaría hablar con él para preguntarle cómo lo hace, porque a mí ya me están empezando a salir canas... Es un ejemplo por su mentalidad y su actitud. Es tranquilo, carismático, muy inteligente y siempre intenta mejorar. Es una gran persona. Lo sé, porque lo conozco personalmente", destacó.

También habló de Isco Alarcón: "Es un jugador muy, muy bueno, con mucha experiencia. Es una gran persona y un gran jugador. Pero no voy a plantear el equipo únicamente en función de cómo frenarlo. Lo que vamos a intentar es ser nosotros mismos y jugar a nuestra manera. Jugamos en casa, delante de nuestra afición, y queremos que disfrute del partido".

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"También tienen a Antony. Todos son muy buenos. Intentaremos defender bien y, cuando tengamos el balón, atacar bien. Es un equipo difícil de prever. Si nos desconcentramos en cualquier momento, podemos pagarlo caro. Es muy importante estar concentrados al cien por cien, no solo en un jugador, sino en todo el equipo, porque cualquiera de ellos puede marcar la diferencia en cualquier momento", dijo.

"Intentaremos aprovechar sus puntos débiles. Quizá físicamente no nos exijan tanto como otros rivales a los que nos hemos enfrentado, pero técnicamente son muy, muy buenos. Vamos a intentar ser nosotros mismos. Jugamos en casa y queremos ponérselo lo más difícil posible y aprovechar nuestras oportunidades", anunció el técnico, que confirmó la baja de Suleiman Camara, ya en el tramo final de la recuperación de una lesión en el tobillo.

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