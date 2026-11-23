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Samsung Electronics planea saltar un año y presentar un nuevo reloj inteligente Galaxy Watch en 2028, cambiando el calendario de lanzamiento que ha mantenido hasta ahora por uno bienal, como parte de una reestructuración que busca impulsar la rentabilidad de la división de Mobile.

La firma surcoreana no lanzará un nuevo Galaxy Watch el próximo año y en su lugar ha decidido reajustar el calendario de lanzamiento, atendiendo a la inflación que vive la industria por los costes de producción, debido principalmente a la escasez de memorias y la subida de precios de este componente.

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Esta situación ha repercutido en el precio final de los dispositivos de la marca, incluida la serie Galaxy Watch9, que se puso a la venta en julio por un precio que partía de los desde 459 euros, 30 euros más que la serie inmediatamente anterior.

El modelo Ultra, dirigido a un usuario todoterreno, también ha experimentado una subida en el precio de venta. Mientras que la primera generación --lanzado en julio de 2024-- llegó por 699 euros, el Galaxy Watch Ultra2 ha dado un salto hasta los 749 euros.

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La decisión, que traslada el nuevo reloj a 2028, también se debe a la fase de madurez que ha alcanzado esta tecnología a nivel de 'hardware', según han transmitido fuentes del sector a ETNews, lo que hace innecesario sacar un nuevo modelo cada año. En su lugar, la compañía distribuirá actualizaciones de 'software' para los modelos existentes.

Las cifras tampoco acompañan a Samsung en el segmento de los relojes inteligentes. Según datos de Counterpoint Research, pese al crecimiento experimentado por este mercado del 4 por ciento en el primer trimestre de 2026 en términos interanuales, el impulso ha procedido de los dispositivos de Apple, que alcanzó una cuota de mercado del 23 por ciento, frente al 5 por ciento de Samsung, que bajó dos puntos porcentuales.

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La reorganización del calendario de lanzamiento de los Galaxy Watch se identifica en una reestructuración general de la división de Mobile de Samsung Electronics que, según informa el medio citado, ya ha supuesto una reducción de entorno al 20 por ciento de los 'smartphones' de la serie Galaxy A --de gama media-- en favor de la gama alta.

En este sentido, los planes para los próximos 'smartphones' insignia de la serie Galaxy S27, que se espera que sean presentados a principios de año, pasan por impulsar sobre todo los modelos Pro y Ultra, en una reorientación hacia lo premium y un aumento de la producción de un 70 por ciento.

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