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Asunción, 22 nov (EFE).- El entrenador de Olimpia, el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, afirmó que el Decano tiene la misión de "seguir ganado" en 2027, año en el que volverá a disputar la Copa Libertadores, tras consagrarse este domingo campeón del torneo Clausura paraguayo.

"Se ha formado un grupo competitivo que quiere seguir ganando y será una misión importante para el 2027, sobre todo con competiciones tan importantes como es la soñada Copa Libertadores", dijo Sánchez tras el triunfo de remontada por 2-1 sobre Trinidense que a dos jornadas del fin anticipó la conquista del título 49 en el fútbol local.

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Sánchez, que dirige el plantel desde noviembre de 2025, agradeció a los jugadores por ser "los artífices" del bicampeonato y de un 2026 "tan maravilloso" para Olimpia.

El entrenador matizó que este año tampoco ha sido el "ideal" pues quedaron eliminados, en agosto pasado, en los octavos de final de la Copa Sudamericana al caer goleados por 4-1 ante el Vasco da Gama.

"Hay que tener un buen proyecto, una buena estructura, buenas ideas, gente capacitada, buenos jugadores, capaces de querer seguir ganando después de haber sido exitosos", indicó.

"Da la sensación que el equipo cree en sí mismo, en ese grupo que se construyó a base de muy buenos futbolistas, de muy buenas personas y que querían ser campeones y que quieren seguir siendo campeones", concluyó.

El torneo Clausura paraguayo tiene 22 fechas y concluirá el 30 de noviembre próximo. EFE