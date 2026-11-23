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La Habana, 22 nov (EFE).- La Diputación de Sevilla financiará un proyecto de la Asociación Andalucía-Cuba de instalación de sistemas fotovoltaicos para electrificar 13 centros sanitarios y de educación en la provincia cubana Pinar del Río Oeste), con el fin de mejorar esos servicios afectados por la aguda crisis energética en la isla.

Los equipos solares estarán destinados a instituciones de salud, guarderías infantiles y una escuela pedagógica con el fin de mejorar las condiciones de más de 1.200 alumnos y niños de la primera infancia, reportaron este domingo medios estatales.

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El proyecto, que incluye el montaje de sistemas fotovoltaicos con tres, seis y 12 kilovatios de potencia, da prioridad a la salud y la educación "por tratarse de sectores que permiten el bienestar social", explicó el presidente de la Asociación Andalucía-Cuba, Antonio Zurita Contreras, tras la firma del convenio de colaboración con el Gobierno de la provincia Pinar del Río.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentra el Centro se Genética Médica de la provincia, donde se atienden los embarazos con alto riesgo genético de los 11 municipios de esa región occidental de la isla, precisó la directora de Salud, Sandra Ramírez, citada por la web Cubadebate.

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Además detalló que están incluidos varios consultorios médicos de zonas apartadas, tres policlínicos que hasta ahora contaban con sistemas de muy poca potencia, y dispondrán de energía para sus laboratorios y los equipos de ultrasonido.

Los equipos también se destinarán a la elaboración de alimentos en cuatro guarderías y de una escuela pedagógica, donde a causa de la falta de combustibles han estado empleando leña y carbón vegetal para cocinar.

Cuba arrastra una profunda crisis económica y energética agravada desde enero por el cerco petrolero aplicado por Estados Unidos que ha cortado la importación de crudo y derivados, cuando la isla precisa adquirir en el exterior alrededor de la mitad de sus necesidades energéticas.

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A ellos se suman las condiciones en las que operan las obsoletas termoeléctricas de la isla, que sufren décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones en mantenimiento.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía estatal que se encuentra casi paralizada y se ha contraído más de un 15 % entre 2020 y 2025, según cifras oficiales.

La principal apuesta del Gobierno cubano para salir de la crisis energética ha sido la energía solar, principalmente con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW). EFE

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