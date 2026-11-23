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Seúl, 23 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajaba casi un 3 % en la apertura de este lunes, mientras siguen las preocupaciones por el sector de la inteligencia artificial, después de que Wall Street vivió el viernes su peor sesión desde abril del año pasado.

Unos 10 minutos después del inicio de operaciones, el indicador perdía un 2,87 %, o 139,66 puntos, hasta los 4.730,30 enteros. En la sesión previa, el Kospi cerró con una caída del 5,21 %.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registraba un descenso del 0,35 %, o 2,28 puntos, hasta las 643,40 unidades. EFE