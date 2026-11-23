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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la República Islámica de Irán ha lanzado en la última semana más drones y misiles "que en cualquier otro momento del último año", aunque ha asegurado que todos los proyectiles han sido derribados sin causar daños y ha vinculado esta escalada con la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de medio mandato ('midterms') celebradas el pasado 3 de noviembre.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario estadounidense ha sostenido que ya había vaticinado tanto una caída "sustancial" de los mercados bursátiles como un recrudecimiento de los ataques de Teherán si los demócratas se imponían en los comicios. "Irán ha lanzado más drones y misiles en la última semana que en cualquier otro momento desde hace más de un año. No se preocupen, todos han sido derribados y no han causado daños", ha manifestado.

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Trump, que ha vuelto a acusar a las autoridades iraníes de haber matado a "81.000 manifestantes hasta hoy", ha argumentado que los líderes de Teherán consideran a los demócratas "débiles, ineficaces y destructores del país", al tiempo que ha culpado tanto a la oposición estadounidense como al Gobierno iraní de haber intentado mantener elevado el precio del petróleo, un indicador que, según ha subrayado, "ha caído a un nivel récord" desde la cita electoral, a la que ha calificado de "muy extraña".

El mensaje del inquilino de la Casa Blanca llega tras un fin de semana marcado por nuevos ataques iraníes en el golfo Pérsico, después de que el sábado la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara el lanzamiento de misiles y drones contra dos radares del sistema antiaéreo estadounidense Patriot ubicados en las bases de Al Rifa y Auali, en Bahréin, y asegurara este domingo haber derribado un dron de reconocimiento norteamericano MQ-1 en el estrecho de Ormuz --elevando a cuatro los aparatos estadounidenses abatidos en 24 horas, según su balance--.

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Por su parte, las autoridades de Bahréin denunciaron que los bombardeos del sábado impactaron contra una instalación industrial civil provocando un incendio y causaron heridas a dos personas --un ciudadano bahreiní con discapacidad y un residente paquistaní en estado crítico--, mientras que las defensas aéreas bahreiníes interceptaron varios proyectiles en una ofensiva condenada por países de la región como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Jordania.

Asimismo, estas declaraciones se producen apenas unas horas después de que el propio Trump advirtiera este domingo en declaraciones a la cadena Fox News de que se "inclina" por reanudar los bombardeos directos sobre Irán si no se alcanza un acuerdo diplomático antes de Año Nuevo, criticando la falta de avances en las negociaciones indirectas con Teherán y amenazando con hundir cualquier embarcación iraní que intente romper el bloqueo naval estadounidense en el golfo Pérsico.

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