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Moscú, 23 nov (EFE).- El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente, Dmitri Medvédev, recordó hoy a Ucrania en un artículo que Moscú puede recurrir a las armas nucleares en caso de ataque con armamento convencional.

La política estatal nuclear "permite, de hecho, efectuar un ataque nuclear preventivo cuando la propia existencia del Estado esté amenazada o cuando nuestro país haya sufrido un daño inaceptable", señaló en un artículo titulado "Soberanía estatal y armas nucleares: aspectos jurídicos internacionales para garantizar la seguridad nacional".

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Medvédev subrayó que la doctrina nuclear rusa aprobada en 2024 también contempla el empleo de bombas atómicas en caso de ataque con armamento aéreo convencional que pueda conllevar "una catástrofe tecnogénica, ecológica o social".

Añadió que, "formalmente" tanto Ucrania como sus aliados occidentales "ya crearon situaciones" en las que Rusia contempla en principio el empleo de armamento estratégico, aunque añadió que durante los casi cinco años de guerra aún no se ha generado una "necesidad directa" para su uso.

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"Kiev y sus correligionarios siempre deben recordar que para garantizar la seguridad nacional nosotros podemos y, en casos concretos, estamos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance, lo que incluye el empleo potencial de armas nucleares", señaló.

Añadió que tanto las autoridades ucranianas como sus patrocinadores occidentales "no deben albergar peligrosas ilusiones. Si llegaran a hacerse realidad los escenarios anteriores, el jefe de Estado no solo tiene el derecho, sino también la obligación, de emplear armas nucleares. Esto debe ser plenamente asumido por todos aquellos que a día de hoy están jugando con fuego".

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Durante su artículo de 27 páginas Medvédev también llega a la conclusión de que el derecho internacional no prohíbe el uso de ese armamento de destrucción masiva en casos excepcionales para "salvar un país". En ese sentido, según el exjefe del Kremlin, el propio país debe determinar la proporcionalidad de la respuesta al daño causado.

Al mismo tiempo, aseveró que, en caso de que los socios occidentales de Ucrania entreguen armamento nuclear a Kiev, Moscú podría considerar un ataque preventivo. "Las entregas occidentales de armas nucleares, públicas o secretas, al régimen de Kiev pueden obligar a Rusia a tomar una decisión preventiva para neutralizar este peligro", aseguró.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó hace dos años una nueva doctrina que autoriza un ataque nuclear en caso de que el ataque convencional enemigo suponga "una amenaza crítica para la soberanía y (o) integridad territorial" de los países que integran la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.

Rusia también podrá recurrir a las armas nucleares en caso de "ataque masivo" con aviones de guerra, misiles de crucero, hipersónicos, drones y otros aparatos no tripulados, que violen el espacio aéreo del país. EFE