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El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha comentado este lunes que están "muy ilusionados" ante la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones frente a Francia, en la que los galos tendrán enfrente al "mejor equipo del mundo" y ha se ha mostrado optimista de cara al futuro de la 'Roja' debido al "recorrido" que tienen por delante aun muchos jugadores.

"Estamos muy ilusionados con la eliminatoria ante Francia. Tenemos mucho tiempo para prepararlo y darle muchas vueltas, pero hay algo que queda de las semifinales del Mundial, y es que nos vamos a enfrentar a una grandísima selección, de las mejores del mundo, pero ellos tendrán enfrente al mejor equipo del mundo. También pensamos más allá de este partido", afirmó el seleccionador español absoluto durante la presentación del cómic 'Érase una vez en América'.

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De la Fuente recalcó que "la prioridad es la salud del futbolista", pero que saben que los futbolistas "asumen un riesgo", al ser preguntado sobre las molestias que sufre Lamine Yamal. "Sabíamos que los jugadores estaban tocados pero que teníamos tiempo, el suficiente, para recuperares. Todos los jugadores que hemos comentado fueron decisivos, en una competición tan corta. Su aportación fue la que tenía que ser", dijo respecto al hecho de convocar para el Mundial a jugadores que estaban tocados.

"Cuando ves a en futbolista con la ilusión truncada por una lesión, más cuando es una persona muy querida, primero se trata de recuperar a la persona, y luego invertir para que el futbolista aparezca. En el caso de Nico Williams, lo primero era animarle y trasmitirle todo nuestro apoyo, y después que el futbolista reaccione para que pueda superar esa dolencia. Eso es lo que sucedió, estábamos convencidos de que su papel iba a ser muy importante para el Mundial, y así fue", explicó sobre la gestión del jugador del Athletic Club en la Copa del Mundo.

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En cuanto a los próximos años de la selección española, bromeó insinuando que tienen pactada "una trilogía a corto plazo". "Lo mejor está por llegar. Soy optimista, muy realista y se el recorrido que tienen estos futbolistas. En algunos de ellos, el mejor momento de su carrera está por llegar. Nos queda historia por escribir todavía", agregó.

Por último, describió su trabajo durante los meses en los que no hay compromisos internacionales: "Somos unos afortunados de disfrutar de nuestra pasión. Ahora tenemos la preparación de lo que viene en marzo. Es muy intenso, con análisis e informes, pero todo lo hacemos desde la mayor de las pasiones. Hay que controlar a todos y vemos unos 60-70 partidos semanales, todas las semanas del año".

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