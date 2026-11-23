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Copenhague, 23 nov (EFE).- Escuelas de toda Dinamarca han recibido este lunes amenazas de bomba por correo electrónico, así como un número indeterminado de hospitales y de cárceles, informó la Policía, que las considera falsas.

"Creemos que las amenazas recibidas hoy por escuelas e instituciones en Copenhague y el resto del país no tienen fundamento. Estamos investigando el caso. Instamos a que se mantenga la tranquilidad en las escuelas y otros lugares que hayan recibido amenazas", señaló en un comunicado la Policía.

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Las autoridades han enviado no obstante patrullas a algunos centros escolares y varios fueron evacuados de forma temporal, informó la televisión pública DR.

"Nuestra estimación inicial es que se trata del mismo texto en los correos electrónicos", dijo a DR Simon Hansen, portavoz de la policía de Copenhague, al cargo de la investigación y que no ha confirmado el número de escuelas e instituciones afectadas, aunque medios daneses, como la agencia de noticias Ritzau, hablan de "cientos" de casos.

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El ministro de Interior danés, Nicolás Wammen, calificó el incidente de "muy desagradable y completamente inaceptable". EFE