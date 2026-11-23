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OTAN ASAMBLEA

Berlín- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica que se organiza en la Cámara Baja del Parlamento alemán, en la que participará por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuando se intensifican los contactos diplomáticos para impulsar el proceso de paz en ese país y los esfuerzos para apoyar militarmente a Kiev.

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- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

UCRANIA GUERRA

- Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión dedicada a la guerra en Ucrania.

COLOMBIA PAZ

Bogotá - A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), víctimas de ambos lados aún transitan la reconciliación, siguen pidiendo justicia y cuestionan la implementación, aunque no renuncian a la idea de alcanzar la paz.

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BÉLGICA GOBIERNO

Bruselas - El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, se reúne con el rey Felipe para evaluar los avances en las negociaciones presupuestarias federales que han derivado en una crisis de Gobierno, en la misma jornada en que los principales sindicatos belgas han convocado una huelga general contra las políticas de la coalición gobernante.

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén- La ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel publica un informe en el que denuncia el crecimiento “drástico” de los ataques israelíes contra el sistema de atención médica de emergencias en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, que considera un elemento constituyente de apartheid.

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FRANCIA ELECCIONES

París - La crisis de la vivienda que golpea a Francia, como a otros países europeos, amenaza con convertirse en una cuestión clave en la campaña para las elecciones presidenciales del próximo año y con peso en el voto.

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ADEMÁS

ECUADOR JUSTICIA | Quito - Audiencia de apelación a la prisión preventiva de la excandidata presidencial de Ecuador Luisa González, detenida el pasado 22 de octubre en el marco del denominado caso 'Laberinto', que investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la financiación de la campaña presidencial anticipada de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado en la distancia por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

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VENEZUELA DIÁLOGO | Caracas- Concluye el cuarto ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición a la espera de que se concreten cambios en leyes sobre derechos políticos y nuevas excarcelaciones. (Texto) (foto) (vídeo)

PREMIOS EMMY INTERNACIONAL | Nueva York - Se entregan en Nueva York los premios Emmy Internacional, en los que compiten por el premio a mejor actor el español Javier Cámara por 'Yakarta' y el argentino Ricardo Darín por 'El eternauta', así como varias producciones televisivas españolas y latinoamericanas en categorías de miniserie, comedia, drama, telenovela o documental deportivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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INDIA NEPAL | Nueva Delhi - El primer ministro nepalí, Balendra Shah, se reúne en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, para sellar varios acuerdos y concretar un paquete de asistencia tras las graves inundaciones del 26 de agosto.

JAPÓN TAMAGOTCHI |Tokio - Hace 30 años, un 23 de noviembre de 1996, salió a la venta en Japón el primer tamagotchi y ahora vuelve a estar en lo más alto impulsado por la nostalgia de quienes eran niños cuando salió el juego y por el auge de la moda de los 2000 que ha convertido el icónico juguete de tres botones en un accesorio más para su bolso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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NUESTROS TEMAS

ETIOPÍA ERITREA | Mekelle (Etiopía) - Berhane Tsegay, padre de tres hijos y residente de la ciudad de Sheraro, en Tigré (norte), ya sufrió el desplazamiento interno durante la devastadora guerra de 2020-2022 entre esta región etíope y el Ejército federal del país, pero ahora teme de nuevo verse expulsado de su hogar por la creciente tensión y escalada de presencia militar en la frontera con la vecina Eritrea. Por Simon Berhane. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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FRANCIA ALHAMBRA | París - París se adentra en el universo de la Alhambra con una exposición, en el Instituto del Mundo Árabe, que invita a descubrir los secretos de esta joya del arte islámico, símbolo del esplendor arquitectónico y cultural de Granada (España). (Texto) (Foto) (Vídeo)

TELEVISIÓN SERIES | Londres - Las actrices Michelle Yeoh y Hunter Schafer reflexionan en una entrevista con EFE en Londres sobre la representación femenina en el género de la ciencia ficción y comparten anécdotas de su experiencia rodando en Barcelona su nueva serie 'Blade Runner 2099', que se estrena en la plataforma Prime Video este miércoles. Por Raúl Bobé

SENEGAL MIGRACION | Dakar- "Europa no elimina la migración irregular, desplaza las rutas, las alarga y las encarece", sostiene el sociólogo senegalés Aly Tandian, director del Observatorio Senegalés de las Migraciones (OSM), que atribuye el repunte de las travesías en la ruta Atlántica a la "reactivación de un fenómeno estructural" y no a una nueva ola migratoria.

AGENDA INFORMATIVA

América

Bogotá .- COLOMBIA PAZ - La Fundación Compaz, del expresidente Juan Manuel Santos, celebra un evento para recordar el décimo aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a un conflicto armado de medio siglo en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a actividad, empleo y desempleo para octubre de 2026. (Texto)

14:00 GMT.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Audiencia de apelación a la prisión preventiva de la excandidata presidencial de Ecuador Luisa González, detenida el pasado 22 de octubre en el marco del denominado caso 'Laberinto', que investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado en la distancia por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

14:00 GMT.- Naciones Unidas.- UCRANIA GUERRA.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión dedicada a la guerra en Ucrania.

15:30 GMT.- La Paz.- BOLIVIA FEMINICIDIOS.- El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud) presenta un informe de situación del feminicidio en Bolivia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Washington.- IRÁN GUERRA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, país que ha actuado como importante mediador para tratar de poner fin a la guerra de Irán. (Texto)

20:30 GMT.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece un discurso "sobre la protección de las familias estadounidenses" en el Departamento de Justicia.

Caracas - VENEZUELA DIÁLOGO - La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos acudirá a la sede del Poder Legislativo, en Caracas, para impugnar candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia que, a su juicio, son cuestionadas por violaciones al debido proceso y los derechos humanos. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México - MÉXICO ECONOMÍA - El Instituto de estadística de México presenta los datos preliminares del PIB del tercer trimestre tras un crecimiento del 1,4 % en los primeros seis meses del año, por encima de la expectativa del mercado y pese a la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos.

Ciudad de México - MÉXICO APEC - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace un balance de su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en China, y de los resultados de sus reuniones bilaterales, entre ellas con el presidente chino, Xi Jinping, en medio de los esfuerzos mexicanos por fortalecer sus relaciones comerciales y diplomáticas con Asia y atraer nuevas inversiones al país. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

Toulouse.- UE ESPACIO.- El presidente francés, Emmanuel Macron, visita las instalaciones de Airbus, donde recorrerá las líneas de producción de los modelos A321 y A350, y abordará las necesidades de financiación y apoyo público de la industria aeroespacial. (Texto)

París.- FRANCIA INDUSTRIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, celebra una mesa redonda y una cena con empresarios franceses sobre la seguridad económica en el marco del evento Elige Francia. (Texto)

Londres.- R.UNIDO INDUSTRIA.- Conferencia anual de la Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés) en el centro Queen Elizabeth II de Londres.

Bruselas - UE CRISIS - La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, presenta una evaluación completa de riesgos y amenazas para la UE para ayudar a tomar mejores decisiones antes de que se desate una crisis. (Texto)

Bratislava.- VISEGRADO REUNIÓN.- Los primeros ministros del Grupo de Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) se reúnen en la capital eslovaca con el canciller federal austríaco, Christian Stocker.

Londres.- R.UNIDO INDUSTRIA.- Conferencia anual de la Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés) en el centro Queen Elizabeth II de Londres.

Bruselas.- BÉLGICA GOBIERNO.- El rey Felipe de los belgas recibe al primer ministro, Bart de Wever, tras semanas de negociaciones en la coalición de Gobierno para acordar un presupuesto para 2027 y una senda de reducción del déficit (Texto)

Roma.- PAPA CICLISMO.- El papa León XIV recibe en el Vaticano a leyendas y campeones del mundo del ciclismo, como el español Miguel Induráin o la olímpica colombiana Mariana Pajón, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- OCDE COMPETENCIAS.- La OCDE presenta su informe anual sobre cómo el desarrollo de capacidades y las políticas asociadas contribuyen al empleo, la productividad, el crecimiento inclusivo y el bienestar.

03:00 GMT.- París.- AIE EFICIENCIA.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual sobre los progresos en eficiencia energética en el mundo.

07:00 GMT.- Berlín.- OTAN ASAMBLEA - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en Berlín en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica que se organiza en la Cámara Baja del Parlamento alemán, con presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, y, por videoconferencia, del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Platz der Republik 1, 11011 Berlin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT. Bruselas.- BÉLGICA GOBIERNO.- Los principales sindicatos de Bélgica convocan este lunes una huelga general y manifestaciones a nivel nacional en protesta contra las políticas del Gobierno federal y el aumento del coste de la vida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:30 GMT. Berlín.- ALEMANIA PAKISTÁN.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari.

08:00 GMT.- Bruselas.- UE PESCA.- Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, donde se debatirán las propuestas de la Comisión sobre las cuotas pesqueras para 2027 en el Mediterráneo, el Atlántico y otras aguas de la UE, así como la negociación del acuerdo pesquero con Mauritania. (Texto)

08:00 GMT.- Bruselas.- UE COHESIÓN.- Consejo de Asuntos Generales de la UE dedicado a Política de Cohesión. (Texto)

09:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL PRESUPUESTOS.- El pleno debate y vota en detalle a las 10.00 horas la propuesta de ley del Presupuesto del Estado para 2027. Posteriormente, a las 15.00 horas, la Comisión de Presupuestos, Finanzas y Administración Pública vota en detalle el Presupuesto del Estado para 2027. Asamblea de la República (Texto)

09:30 GMT.- Bruselas.- BÉLGICA GOBIERNO.- El rey Felipe de los belgas recibe al primer ministro, Bart de Wever, tras semanas de negociaciones en la coalición de Gobierno para acordar un presupuesto para 2027 y una senda de reducción del déficit. Palacio Real Belga (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- París.- OCDE COMERCIO.- La OCDE publica las cifras trimestrales del comercio exterior en el G20.

10:00 GMT.- Berlín.- CLIMA SATÉLITES.- EUMETSAT ofrece una sesión informativa sobre el próximo lanzamiento de Metop-SGB1, un nuevo satélite europeo que permitirá mejorar las predicciones meteorológicas, incluidos los fenómenos extremos. (Texto)

10:00 GMT.- Viena.- EUROPA BANCOS.- Coloquio de banqueros centrales titulado 'Resistir a las perturbaciones: cómo reforzar la resiliencia de Europa', en una conferencia sobre integración económica europea (CEEI) organizada por el Banco Nacional Austríaco y el Narodowy Bank Polski en Viena, con la participación del vicepresidente del Banco Central Europeo (BDE), Boris Vujci.

10:15 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ITALIA.- La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, y el ministro italiano de Empresas, Adolfo Urso, hacen declaraciones tras el tercer foro ministerial germano-italiano. (Texto)

11:00 GMT.- Bruselas.- UE CRISIS.- La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, presenta una evaluación completa de riesgos y amenazas para la UE para ayudar a tomar mejores decisiones antes de que se desate una crisis.

13:00 GMT.- Londres.- TELEVISIÓN SERIES.- Las actrices Michelle Yeoh y Hunter Schafer reflexionan en una entrevista con EFE en Londres sobre la representación femenina en el género de la ciencia ficción y comparten anécdotas de su experiencia rodando en Barcelona su nueva serie 'Blade Runner 2099', que se estrena en la plataforma Prime Video este miércoles. (Está embargado hasta las 14:00)

13:30 GMT.- Berlín.- OTAN ASAMBLEA - El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien participa antes en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica que se organiza en la Cámara Baja del Parlamento alemán, (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Bruselas.- UE COOPERACIÓN.- El Tribunal de Cuentas Europeo publica un informe especial sobre la ayuda al desarrollo de la UE canalizada a terceros países a través de las Naciones Unidas y de organizaciones de los Estados miembros. (Texto)

17:00 GMT.- Lisboa.- UE PALESTINA.- El ex primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh participa en la conferencia "Palestina, Europa y el futuro de la paz: ¿qué papel desempeña la política europea?", organizada por el eurodiputado Bruno Gonçalves junto con el ISCTE y el Observatorio de Estudios Palestinos. Intervendrán también la rectora del ISCTE, Helena Carreiras, y la directora del Observatorio, Giulia Daniele. Auditorio JJ Laginha del ISCTE.

19:00 GMT.- Londres.- TELEVISIÓN SERIES.- Preestreno mundial y alfombra roja de la sexta temporada de la serie 'Solo asesinatos en el edificio' ('Only Murders in the Building'), protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short, que traslada su trama a la capital británica bajo el título 'Solo asesinatos en Londres'. Leicester Square

O.Medio y África

Adis Abeba - ÁFRICA SALUD - Empieza en Adís Abeba la 5ª Conferencia Internacional sobre Salud Pública en África (CPHIA 2026), organizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana y que congrega a líderes africanos y representantes y expertos del sector hasta el día 27.

Abiyán.- ÁFRICA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, en la primera parada de una gira africana durante la que visitará también Ghana y Kenia y que se alargará hasta el día 26 de noviembre.

Bargny (Senegal)- SENEGAL MIGRACIÓN - Isa Diuff mira al mar sentado sobre una maraña de redes en la playa de Bargny. Rodeado de cayucos pintados con llamativos colores, este pescador senegalés da vueltas a su futuro. Probó sin éxito llegar a España y ahora cuida de los hijos de once familiares que se han ido en los últimos meses. "Pensaba quedarme, pero si encuentro una oportunidad, me voy", dice. (Texto) (Foto) (Video)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA NEPAL.- El primer ministro nepalí, Balendra Shah, se reúne en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, para sellar varios acuerdos y concretar un paquete de asistencia tras las graves inundaciones del 26 de agosto

Tokio.- JAPÓN TAMAGOTCHI.- Hace 30 años, un 23 de noviembre de 1996, salió a la venta en Japón el primer tamagotchi y ahora vuelve a estar en lo más alto impulsado por la nostalgia de quienes eran niños cuando salió el juego y por el auge de la moda de los 2000 que ha convertido el icónico juguete de tres botones en un accesorio más para su bolso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:30 GMT.- Pekín.- CHINA ESPAÑA.- La Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid ofrece una rueda de prensa en Pekín, donde llevará a cabo dos conciertos los días 23 y 24 de noviembre en el Centro Nacional de Artes Escénicas, bajo la batuta del director Pablo González. (Texto)Redacción EFE Internacional

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