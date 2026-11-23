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Fráncfort (Alemania), 23 nov (EFE).- Muchas empresas alemanas del sector del metal y la electrónica, entre ellas automovilísticas como Opel, BMW, Mercedes-Benz y Thyssenkrupp Automotive, secundan este lunes una huelga de 24 horas para presionar en la negociación del nuevo convenio colectivo, convocada por el sindicato IG Metall, el mayor de Alemania.

Las cadenas de producción de Opel en Eisenach están hoy paralizadas debido a la huelga, la primera que este fabricante automovilístico lleva a cabo durante un día entero.

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IG Metall exige un aumento salarial del 5 % durante doce meses, pero la patronal ha ofrecido un pago único el próximo año y un aumento escalonado del 1,3 % en 2028.

El grupo automovilístico Volkswagen comienza el martes a negociar con IG Metall el próximo convenio colectivo para 120.000 empleados en Alemania.

Volkswagen pide congelación salarial en 2027 y en 2028, la eliminación de pagos extraordinarios, así como una mayor flexibilidad en la jornada laboral en Alemania.

A finales de 2024 Volkswagen acordó eliminar 35.000 puestos de trabajo en Alemania hasta 2030, pero ahora advierte de que la reducción de empleos podría ser de hasta 100.000 y que podría cerrar cuatro fábricas en Alemania, las de VW en Emden, Hannover y Zwickau y la de Audi en Neckarsulm. EFE

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