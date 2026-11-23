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Un juzgado de Palma ha citado a declarar a la portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y a la ilustradora Luisa Febrer por el cartel de las fiestas de Sant Sebastià con motivos sexuales que fue denunciado por Abogados Cristianos en 2025.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma ha dictado un auto en el que admite a trámite la querella, acuerda la apertura de diligencias previas y cita a declarar a ambas investigadas el próximo 3 de febrero de 2027, a las 10.30 y a las 11.00 horas, respectivamente.

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La resolución se produce después de que la Audiencia Provincial de Baleares estimara el recurso de Abogados Cristianos contra el archivo de la causa y ordenara investigar un posible delito de escarnio contra los sentimientos religiosos, previsto en el artículo 525 del Código Penal.

La acción judicial se remonta a enero de 2025, cuando la organización presentó una querella contra Podemos Baleares, su representante Lucía Muñoz y la ilustradora Luisa Febrer por la creación y difusión del cartel utilizado para promocionar la fiesta denominada 'Santa Punxada', organizada con motivo de las celebraciones de San Sebastián, patrón de Palma.

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El cartel mostraba dos representaciones sexualizadas de San Sebastián acompañadas de demonios, una de ellas con una figura femenina siendo masturbada, además de una imagen de Jesucristo caracterizado como DJ.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebrado este nuevo avance judicial. "Es una nueva victoria frente a quienes pretenden utilizar la libertad de expresión como excusa para humillar a los cristianos. Primero conseguimos que la Audiencia Provincial revocara el archivo de la causa y ahora las responsables tendrán que declarar ante el juez por unos hechos que nunca debieron quedar sin investigar", ha afirmado.

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