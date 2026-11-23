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El crecimiento de la actividad del sector privado de la eurozona se ha mantenido estable durante el mes de noviembre, según la lectura preliminar del índice PMI compuesto, que ha repetido en 51,7 puntos, lo que apunta a que el ritmo de expansión de la economía de la economía de la región será del 0,3%.

Este desempeño en noviembre refleja un empeoramiento de la actividad en el sector servicios de la zona euro, con un PMI preliminar de 51,2 puntos, frente a los 51,4 de octubre, mientras que el PMI manufacturero ha repuntado a 52,9 enteros desde los 52,7 del mes anterior.

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"Los datos preliminares del Índice PMI de noviembre señalan un crecimiento sostenido y estable para la zona euro, consistente con un crecimiento de la economía a un ritmo próximo al 0,3% en el cuarto trimestre", ha comentado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, para quien los tipos de interés más altos "empiezan a manifestarse como un lastre creciente".

El PIB de la zona euro experimentó una expansión trimestral del 0,4% en el tercer trimestre de 2026, desacelerándose así dos décimas respecto del crecimiento del 0,6% registrado entre abril y junio.

Los autores de la encuesta preliminar han advertido de que el panorama general de persistente resiliencia económica oculta preocupantes divergencias en el desempeño dentro de la zona euro, ya que en Alemania se ha acelerado hasta máximos en cuatro años y medio, mientras que Francia está sufriendo una desaceleración económica cada vez mayor.

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En concreto, el PMI compuesto de Alemania ha subido en noviembre hasta los 55 puntos desde los 53,4 del mes anterior, su mejor resultado en cuatro años y medio, después de que el PMI de servicios haya subido a 54 enteros, frente a 52,5 en octubre, su mejor dato en 13 meses. De su lado, el PMI manufacturero alemán ha aumentado hasta los 55 puntos desde los 54,2 del mes anterior, en máximos de 56 meses.

Por contra, el caso de Francia, el PMI compuesto de noviembre ha empeorado a 46,2 puntos, frente a los 46,6 del mes de octubre, su nivel más bajo en seis meses, a pesar de que el PMI de servicios haya subido a máximos de dos meses, con 46,6 puntos, frente a 46,2 un mes antes; mientras que el PMI manufacturero ha caído a 47,9 puntos desde los 49,5 de octubre, su peor lectura en un año.

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"La desaceleración del crecimiento al inicio del cuarto trimestre resultó efímera, ya que los resultados provisionales del PMI de noviembre muestran que el Índice Compuesto de Producción retoma su reciente ascenso y alcanza su nivel más alto desde marzo de 2022", ha destacado Phil Smith, economista de S&P Global Market Intelligence, al analizar el dato de Alemania.

En cuanto al dato del PMI compuesto para Francia, Joe Hayes, economista principal de S&P Global Market Intelligence, considera que la lectura preliminar eleva la probabilidad "de que Francia entre en recesión técnica en el cuarto trimestre".