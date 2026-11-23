ASUS ha anunciado las ofertas especiales en portátiles, dispositivos 'gaming', periféricos y componentes que estarán disponibles hasta el próximo 30 de noviembre con motivo del Black Friday, para renovar el equipamiento tecnológico o adelantar regalos navideños, con hasta 300 euros de descuento.
La firma tecnológica ha rebajado el portátil ASUS Zenbook DUO, que integra dos pantallas OLED de 14 pulgadas y resolución 3K a 144 Hz, y está fabricado con Ceraluminum, un material cerámico que refuerza la resistencia del chasis y ofrece un acabado antihuellas y sin manchas.
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Este equipo es un ordenador Copilot+ que está impulsado por un procesador Intel Core Ultra X9 388H con NPU de hasta 50 TOPS, 32 GB de memoria LPDDR5X y 1 TB de SSD. Su batería de 99 Wh ofrece hasta 18 horas de reproducción de vídeo y tiene soporte para WiFi 7 y dos puertos Thunderbolt 4.
El portátil de doble pantalla puede encontrarse hasta el próximo 30 de noviembre con un descuento de hasta el 6 por ciento en la tienda oficial de Asus.
Las ofertas por Black Friday también incluyen el ProArt P16, un equipo potente dirigido a profesionales de la fotografía, editores de vídeo, diseñadores 3D y creadores, quienes pueden conseguirlo con hasta un 9 por ciento de descuento.
Este portátil integra un procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 con NPU de hasta 50 TOPS y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 con 24 GB GDDR7, junto con 64 GB de memoria y 4 TB de almacenamiento SSD; una configuración diseñada para afrontar tareas exigentes como el renderizado 3D, la edición de vídeo en alta resolución o la ejecución de modelos de IA en local.
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Completan sus características una pantalla OLED 4K de 16 pulgadas a 120 Hz alcanza los 1.600 nits de brillo máximo con certificación VESA DisplayHDR True Black y validación PANTONE, lo que garantiza una reproducción del color precisa. Está certificado con resistencia de grado militar MIL-STD 810H, en un chasis de menos de 2 cm de grosor.
ORDENADORES GAMING
La gama 'gaming' ASUS ROG, diseñada para sacarle el máximo provecho a los videojuegos más exigentes, ha destacado para Black Friday los ordenadores portátiles ROG Strix G16 (G614) y ROG Zephyrus G14, para quienes buscan el máximo rendimiento desde casa y para quienes necesitan un equipo potente pero más fácil de transportar, respectivamente.
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El ROG Strix G16 está disponible en la tienda oficial de ASUS con hasta un 12 por ciento de descuento, lo que permitirá conseguir un equipo que combina un procesador AMD Ryzen 9 9955HX de 16 núcleos con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti con 12 GB GDDR7, e incluye 16 GB de memoria DDR5 ampliable hasta 64 GB y 1 TB de almacenamiento SSD, para jugar a los títulos más recientes sin concesiones.
Su pantalla ROG Nebula de 16 pulgadas reproduce una imagen fluida y precisa con una resolución 2,5K a 300 Hz, una cobertura del 100% de DCI-P3 y G-SYNC. También cuenta con sonido Dolby Atmos, teclado retroiluminado RGB, conectividad WiFi 6E y batería de 90 Wh.
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El portátil el ROG Zephyrus G14, disponible con hasta 200 euros de descuento, presenta un chasis de aluminio mecanizado CNC que permite que pese 1,58 kg y tenga menos de 2 cm de grosor. En este cuerpo, integra un procesador Intel Core Ultra 9 386H con NPU de hasta 50 TOPS y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti con 12 GB GDDR7, junto con 32 GB de memoria LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento SSD.
La pantalla ROG Nebula HDR OLED de 14 pulgadas ofrece una resolución de 3K a 120 Hz que alcanza los 1.100 nits de brillo máximo en HDR, y se complementa con un sistema de seis altavoces con Dolby Atmos, una batería de 73 Wh con carga USB-C y conectividad WiFi 7.
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EQUIPOS PARA EL DÍA A DÍA Y LA PRODUCTIVIDAD
Las ofertas de ASUS se extienden también a los ordenadores para el día a día y a los que ofrecen prestaciones enfocadas a trabajadores profesionales que buscan impulsar la productividad.
El nuevo ASUS Zenbook 14 llega a Black Friday por 699,99 euros (hasta 100 euros de descuento) en todos sus colores: Arctic Blue, Komodo Coral y Zabriskie Beige. Se trata de un equipo Copilot+ que integra un procesador Qualcomm Snapdragon X con NPU de hasta 45 TOPS y 16 GB de memoria LPDDR5X para impulsar las funciones de inteligencia artificial.
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Cuenta con una pantalla ASUS Lumina OLED de 14 pulgadas que ofrece un 100% de cobertura DCI-P3 y cuenta con certificación TÜV Rheinland para el cuidado de la vista. Ofrece hasta 21 horas de autonomía con su batería de 50 Wh, tiene soporte para WiFi 6E y cámara de infrarrojos compatible con Windows Hello. A nivel de diseño, cuenta con certificación de resistencia MIL-STD 810H y su tapa de Ceraluminum aporta una resistencia hasta tres veces superior al desgaste y los arañazos.
El ASUS Vivobook S16 es una opción pensada para estudiantes y para el uso diario en casa que puede encontrase con hasta un 15 por ciento de descuento. Este PC Copilot+ incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon X con NPU de hasta 45 TOPS, que permite aprovechar las funciones de IA de Windows 11 con gran eficiencia energética.
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Su pantalla OLED de 16 pulgadas con un 100% de cobertura DCI- P3 resulta cómoda para estudiar, ver contenido o trabajar con varias ventanas a la vez. Cuenta con teclado numérico, cámara IR compatible con Windows Hello y tapa de privacidad, WiFi 6E y certificación de resistencia MIL-STD 810H, todo en un chasis de aluminio de 1,6 kg.
Otro equipo rebajado por Black Friday es el ASUS Vivobook S14, con hasta 300 euros de descuento. Se presenta como el compañero perfecto para la universidad y el trabajo. Este PC Copilot+ equipa un procesador AMD Ryzen AI 7 445 de hasta 4,6 GHz con NPU de hasta 50 TOPS. Además, incluye 16 GB de memoria DDR5 ampliable hasta 32 GB y 512 GB de SSD, con lo que se mueve con soltura entre la multitarea, la edición ligera y las herramientas de IA.
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Su pantalla OLED de 14 pulgadas con un 95% de cobertura DCI-P3 ofrece colores vivos y precisos. Cuenta además con cámara IR compatible con Windows Hello y tapa de privacidad, cancelación de ruido con IA y WiFi 6.
ACCESORIOS
Para esta campaña de Black Friday, ASUS también ha incluido entre sus ofertas dos accesorios. Uno es la mochila ROG Ranger BP2701, diseñada para transportar portátiles de hasta 17 pulgadas con seguridad y con una capacidad de 22 litros, que puede encontrarse con un 20 por ciento de descuento.
Por su parte, el adaptador de pared USB-C ASUS de 68 W, con un precio de 29,99 euros, permite cargar portátiles y otros dispositivos USB-C compatibles de manera segura, gracias a que cuenta con protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuito.