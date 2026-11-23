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Google ha anunciado la retirada de Google Assistant para 2027 de los altavoces y las pantallas inteligentes en beneficio del asistente de voz Gemini for Home, así como la desaparición de la 'app' de Nest, que será reemplazada por la 'app' Google Home.

La tecnológica ha especificado que Google Assistant será retirado el 2 de agosto de 2027, mientras que todos los dispositivos Nest estarán disponibles en Google Home a partir del 25 de enero, cuando desaparecerá la 'app' de Nest.

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"Hemos querido informarte de dos actualizaciones que simplifican cómo controlas la experiencia de la 'app' de la casa inteligente y traen un asistente de voz más capaz a tus altavoces y pantallas inteligentes", ha señalado Google en su blog de soporte.

Google Assistant será reemplazado por Gemini for Home, en una actualización que será "rápida, gratuita y disponible en todos los dispositivos", y ha explicado que la razón del cambio se sostiene en pasar de un asistente de voz que presentó hace más de diez años a uno que permite "el uso del lenguaje natural" mientras el usuario interactúa con sus dispositivos, lo que evita tener que memorizar los comandos de voz.

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En lo que respecta a ofrecer una 'app' única para todos los dispositivos Nest, Google Home dará soporte a los termostatos, cámaras y timbres de casa, Nest Protect (segunda generación) y Nest x Yale Lock. Es decir, que la experiencia actual de la 'app' Nest se llevará directamente a Google Home para ver las cámaras en directo, ajustar el termostato o cerrar la puerta de casa desde el televisor, el reloj inteligente, los widgets de iOS y Android, entre otros.

Google anunció Gemini for Home en agosto de 2025 como el siguiente paso del asistente de voz, potenciado por la Inteligencia Artificial (IA) y el lenguaje natural, y lo ha ido ampliando a través de todo su ecosistema de 'apps' y dispositivos.

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