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Teherán, 23 nov (EFE).- Irán aseguró este lunes que reabriría el estrecho de Ormuz “en el menor tiempo posible" si Estados Unidos acepta sus condiciones para poner fin a la guerra, en medio de la intensificación de incidentes y ataques a petroleros en la estratégica vía marítima.

“En caso de que la parte estadounidense cumpla sus compromisos (condiciones), será posible restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y en la región en el menor tiempo posible”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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El diplomático respondía así a la pregunta de si Teherán restablecería la navegación en Ormuz en dos horas como aseguró el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, el sábado.

Para ello, insistió Bagaei, Estados Unidos debería aceptar las condiciones que Irán ha repetido una y otra vez: el levantamiento de las sanciones económicas, el fin del bloqueo naval, la liberación de fondos congelados y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, entre otras.

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“Estas condiciones no suponen nuevos requisitos previos ni demandas que vayan más allá de los derechos de Irán, sino que constituyen una parte inseparable de los derechos de los iraníes”, dijo Bagaei.

Irán propuso en septiembre un plan para restablecer el tránsito marítimo normal por el estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos lo rechazó. A principios de mes, Teherán rebajó el plazo para la reapertura de la vía a dos días, una oferta que tampoco tuvo respuesta positiva desde Washington.

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Y el sábado Araqchí lo rebajó de nuevo a dos horas: “Si quieren reducir el plazo (para reabrir Ormuz) de dos días a uno o incluso a dos horas, no tenemos ningún problema”.

La nueva oferta de reabrir el estrecho “en el menor tiempo posible” se produce en medio de una intensificación de los ataques a petroleros en la vía marítima.

La Guardia Revolucionaria informa a diario del “choque” de varios buques con minas, un extremo que EFE no ha podido verificar.

La oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) ha informado de 23 avisos sobre incidentes con buques en Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, la mayoría clasificados como ataques entre el 1 y el 22 de noviembre.

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Irán trata de mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, mientras que Estados Unidos intenta recuperar el tráfico de petróleo en la vía marítima con apoyo militar.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, los intercambios de ataques y los incidentes en el estrecho de Ormuz han agravado la tensión entre Irán y Estados Unidos en las últimas semanas, mientras los esfuerzos de mediación siguen sin dar resultados. EFE

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