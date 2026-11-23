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Taipéi, 23 nov (EFE).- 'La violinista', película codirigida por el singapurense Ervin Han y el español Raúl García, se alzó este domingo con los galardones a mejor largometraje de animación y mejor guion adaptado en la 63ª edición de los premios Caballo de Oro de Taiwán, considerados los Óscar del cine en chino.

La cinta, que también optaba al premio a la mejor música original, compuesta por el singapurense Ricky Ho y la española Isabel Latorre, está ambientada en la Singapur ocupada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y narra la historia de amor de dos violinistas prodigio, Kai y Fei, separados por el conflicto.

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En declaraciones a EFE, García explica que estos dos reconocimientos son el "culmen" de un proceso creativo que arrancó hace casi una década, cuando viajó a Singapur para dar clases en un centro de estudios local y conoció en persona a Han.

"Conectamos de inmediato en lo artístico: compartíamos las mismas ideas sobre qué es la animación como técnica y qué tipo de historias podía contar", señala el dibujante madrileño, que sumó su experiencia en la industria europea e internacional al conocimiento de Han sobre la historia y la cultura de Singapur.

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A la hora de escribir el guion junto a Jordan K. See, Han se propuso contar una historia "profundamente humana" y utilizó el contexto histórico como telón de fondo de un relato universal sobre "amor, memoria y pérdida", expone García, que trabajó casi una década como animador en los estudios Walt Disney.

"La animación no es un género cinematográfico, sino una técnica para contar todo tipo de historias; en este caso, un melodrama emotivo", apunta sobre 'La violinista', un filme coproducido por España, Italia y Singapur.

Con estos dos premios, la cinta amplía aún más su palmarés internacional, en el que ya figuraban el Cristal de Annecy, el galardón más prestigioso del cine de animación, logrado en junio, y el de mejor película animada de los Asia Pacific Screen Awards (APSA).

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'La violinista', en los cines españoles desde el 13 de noviembre, busca ahora una candidatura al Óscar a la mejor película de animación. EFE