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Seúl, 23 nov (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, nombró este lunes a nuevos responsables de Inteligencia, Exteriores y Unificación, además de otros dos ministros, en una amplia remodelación de su Gobierno en medio del estancamiento del diálogo con Corea del Norte y de aparentes fricciones con Washington por la divulgación de información sobre el programa nuclear norcoreano.

"Esta remodelación debe entenderse como una decisión destinada a maximizar los intereses nacionales mediante un nuevo liderazgo que responda a los cambios de la situación internacional, que evoluciona rápidamente", dijo el jefe de Gabinete presidencial, Im Gwang-hyeon, en una conferencia de prensa.

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La exministra de Justicia, Kang Kum-sil, será la nueva jefa del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), mientras que Lim Woong-soon, actual segundo viceasesor de seguridad nacional de la Presidencia, tomará las riendas de la cartera de Exteriores, sustituyendo a Cho Hyun, que fungió como canciller desde que Lee tomó posesión en junio del año pasado.

La remodelación incluye también al Ministerio de Unificación, encargado de las relaciones intercoreanas.

El exlegislador Hong Ihk-pyo, con experiencia en asuntos de Corea del Norte, sustituirá a Chung Dong-young, que en abril protagonizó una polémica por haber mencionado ante el Parlamento una instalación nuclear norcoreana aparentemente no confirmada de manera oficial, lo que, según el diario local Dong-A Ilbo, provocó protestas de Washington y restricciones parciales al intercambio de inteligencia con Seúl.

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Preguntado si la remodelación respondía a la falta de resultados de la política hacia Pionyang o a las desavenencias con Washington, el jefe de Gabinete Im aseguró que el Gobierno mantendrá su orientación, basada en una sólida alianza con Estados Unidos y el establecimiento de la paz en la península coreana.

El presidente surcoreano también nombró al legislador del gobernante partido democrático, Han Jun-ho, como titular del Ministerio del Interior, y a la actual portavoz presidencial, Kang Yu-jung, como ministra de Cultura.

Los cinco candidatos están sujetos a audiencias parlamentarias, aunque no necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional para asumir sus cargos. EFE