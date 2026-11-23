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Bogotá, 23 nov (EFE).- Human Rights Watch (HRW) alertó este lunes sobre el retiro de los esquemas de protección a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y al periodista Daniel Coronell, una decisión que considera grave y que se produce en medio de tensiones entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y sus críticos.

"El retiro de los esquemas de protección a personas como Daniel Coronell y Claudia López es muy grave. El Gobierno debe garantizar su vida e integridad", escribió en la red social X Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

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Goebertus agregó que "la protección de personas en riesgo no puede responder a criterios ideológicos ni puede retirarse por críticas", en un pronunciamiento que pone el foco sobre las garantías de seguridad para periodistas y dirigentes políticos que mantienen posiciones críticas frente al Ejecutivo.

El pronunciamiento se da después de que se conociera que la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó a Coronell el retiro de su esquema de seguridad, que estaba compuesto por dos escoltas y un vehículo blindado, según informó este lunes la emisora Caracol Radio.

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Entre las razones comunicadas al periodista estaría su residencia en Estados Unidos, circunstancia que, según la información divulgada por esa emisora, habría impedido realizar una nueva evaluación de su nivel de riesgo.

Coronell recibió hace cinco días el premio Vida y Obra en la gala del Premio de Periodismo Simón Bolívar, durante cuya ceremonia cuestionó las presiones que, a su juicio, enfrenta la prensa crítica bajo el actual Gobierno y advirtió sobre los riesgos de autocensura.

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Un día después de ese discurso, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, utilizó las cuentas oficiales de esa cartera para cuestionar al periodista, poner en duda su credibilidad y advertirle que debía asumir las consecuencias de su trabajo.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el pronunciamiento del ministro y consideró que el uso de un canal oficial para desacreditar a un comunicador constituía un uso abusivo de la autoridad y una afrenta a la libertad de prensa.

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El caso de Coronell se suma al de Claudia López, quien el pasado 19 de noviembre denunció que la UNP le había retirado su esquema de seguridad y atribuyó la decisión a una supuesta "retaliación política" del Gobierno y del director de esa entidad, Didier Blanco.

Las controversias se producen después de que De la Espriella ordenara en octubre revisar los esquemas de protección personal y retirar aquellos que no estuvieran debidamente justificados, bajo el argumento de que los recursos públicos destinados a esa función debían responder a necesidades comprobadas y no a afinidades políticas. EFE

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