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Estados Unidos ha anunciado este lunes sanciones a más de veinte casas de cambio, "empresas fachada" e individuos en Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong que "apoyan el 'sistema bancario en la sombra' de Irán", según ha anunciado el Departamento de Estado.

El Tesoro ha sancionado entre otros a Fashki Exchange y Mellat Exchange Company, empresas fachada que han permitido a Irán realizar miles de transacciones financieras a través de la red.

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Por ejemplo, Robust Trading LLC, con sede en Dubái, "ha facilitado pagos para la gigante minera de cobre iraní sancionada National Iranian Copper Industries Company", explica el Tesoro.

Asimismo, el Tesoro ha anunciado medidas contra el Centro Iraní de Intercambio de Divisas y Oro, con sede en Irán, "que desempeña un papel fundamental como intermediario en el sistema de comercio internacional iraní".

"Estas redes utilizan miles de empresas fantasma y de fachada en múltiples jurisdicciones para mover importantes sumas de dinero para clientes vinculados al Estado iraní", ha añadido el Departamento de Estado.

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para impedir que el régimen iraní obtenga los recursos que necesita para amenazar a nuestras fuerzas, a nuestros socios y a la seguridad mundial", concluye.