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París, 23 nov (EFE).- Francia creará a partir de 2027 reservas estratégicas de una veintena de materias primas críticas e introducirá mecanismos de garantía de precios para reducir su dependencia de proveedores extranjeros, especialmente de China, y proteger sus cadenas de suministro industriales.

Según informó Le Figaro este lunes, el presidente francés, Emmanuel Macron, abordó la iniciativa esta noche durante una cena en el Palacio del Elíseo con representantes de una quincena de empresas de los sectores de defensa, aeronáutica y automoción, en el marco de la estrategia gubernamental 'Protect France'.

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La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), entidad financiera pública francesa, coordinará la creación de las reservas estratégicas y contactará en los próximos días con las empresas industriales para determinar los volúmenes necesarios, las fuentes de suministro y los lugares de almacenamiento.

Entre los materiales incluidos figuran tierras raras como el samario, utilizado en la fabricación de imanes y que Francia importa actualmente exclusivamente de China; el manganeso, cuyo refinado mundial depende en un 90 % del país asiático, y el boro, empleado en la cerámica, la agricultura y la industria de defensa, cuyo suministro procede mayoritariamente de Turquía, según el rotativo.

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El Gobierno también pretende establecer garantías de precios para los materiales considerados estratégicos, con el objetivo de proteger los proyectos industriales frente a la volatilidad de las cotizaciones y las prácticas de competencia desleal, además de ofrecer mayor previsibilidad a los productores.

La iniciativa, prevista también para 2027, busca incentivar nuevas inversiones en la extracción y transformación de minerales críticos, sectores en los que las empresas europeas afrontan una fuerte competencia internacional.

París exigirá además mayores compromisos de diversificación a las compañías que reciban ayudas públicas, de manera que los planes deberán reducir la dependencia de un único país proveedor para cualquier material crítico a un máximo del 65 %, con especial atención a las industrias automovilística, aeronáutica y de defensa.

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Francia mantiene acuerdos de cooperación sobre minerales estratégicos con cerca de 25 países productores y negocia nuevas alianzas con Etiopía, Bolivia y Madagascar, señaló Le Figaro.

Añadió que el Ejecutivo francés quiere trasladar estas iniciativas al ámbito comunitario y propone reservar 25.000 millones de euros del futuro Fondo Europeo para la Competitividad, cuyo presupuesto global se negocia para el periodo 2028-2034 y podría situarse entre 300.000 y 400.000 millones de euros.

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Los recursos servirían para financiar proyectos industriales, estabilizar los precios y constituir reservas estratégicas.

La iniciativa sigue el ejemplo de Estados Unidos, que ha anunciado un programa denominado 'Vault' para crear una reserva de minerales estratégicos valorada en unos 12.000 millones de dólares, destinada a cubrir aproximadamente dos meses de necesidades de su industria en alrededor de 60 minerales. EFE

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