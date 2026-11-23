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París, 23 nov (EFE).- Las delegaciones de la República del Congo y de la República Democrática del Congo, junto con Francia, firmaron este lunes un manifiesto que significa el primer paso hacia la inclusión de la cultura hip-hop como patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, tras conmemorar los cinco años de la inscripción de la rumba congoleña.

Con el objetivo, según el director general de Universal Music France, Alexandre Kirchoff, de "transmitir los recuerdos del pasado, las voces del presente y las creaciones del mañana", artistas y personajes reconocidos de diferentes generaciones del mundo del hip-hop se reunieron en la sede de la Unesco en París para celebrar el establecimiento de las bases del reconocimiento de un movimiento urbano que engloba el rap, el baile y el graffiti.

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Kirchoff también destacó la importancia de la música en el mundo y cómo específicamente el hip-hop ya cuanta hoy en día con "la cohesión social" que hizo posible en su momento la inscripción de la rumba congoleña al patrimonio cultural mundial.

Además, la conferencia se centró en el papel de las nuevas tecnologías en el ámbito de la música y su difusión. Una innovación que según la subdirectora de Comunicación e Información de la Unesco, Mariya Gabriel, "puede apoyar la creación y preservación de la memoria" y apuesta por un desarrollo de la cultura y la tecnología.

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Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de música (SACEM), Cécile Rap-Veber, destacó la importancia de la producción humana en un tiempo donde "la inteligencia artifical nos está inundando", y por ello abogó por "la adhesión del hip-hop como forma de defender el futuro de la creación humana".

El acto tuvo a su vez como protagonista al director global de música de YouTube, el estadounidense, Lyor Cohen, quien fue homenajeado por su implicación en el mundo de la cultura, y que destacó cómo el hip-hop ha sobrevivido hasta ahora a tres generaciones ya que "un abuelo, un padre y una hija pueden estar escuchando el mismo tipo de música".

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Para concluir la conferencia internacional, uno de los artistas pioneros en el hip-hop francófono, Passi -encargado de leer el manifiesto- describió el acto como un momento fundacional para iluminar a un movimiento cultura que se lo "merece".EFE