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Fundación EDP mantiene abierta la segunda convocatoria de Movilidad Solidaria, un programa que ofrece ayudas de 15.000 euros para que organizaciones sin ánimo de lucro incorporen vehículos cien por cien eléctricos a su actividad.

Según ha informado la fundación en una nota de prensa, la iniciativa está dirigida a entidades sociales y medioambientales con sede en España y seleccionará hasta 20 organizaciones que podrán beneficiarse de este apoyo económico para mejorar su capacidad de actuación y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

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De este modo, el programa busca facilitar el acceso del tercer sector a soluciones de transporte que, además de reducir las emisiones y favorecer el ahorro energético, permitan optimizar recursos y reforzar el alcance de los proyectos sociales. Se pretende así que las limitaciones económicas no supongan una barrera para avanzar hacia modelos de transporte más eficientes.

La Fundación EDP considera que para muchas entidades sociales y medioambientales, disponer de un vehículo adecuado resulta fundamental para llegar a las personas que más lo necesitan, ampliar su presencia en el territorio y desarrollar sus proyectos con mayor autonomía.

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El programa contempla una aportación de 15.000 euros por entidad seleccionada, destinada a facilitar la incorporación de vehículos eléctricos, nuevos o usados, mediante distintas modalidades, como compra directa, leasing, renting o alquiler operativo. Esta variedad de opciones permite que cada organización elija la fórmula que mejor se adapte a sus necesidades y a las características de su actividad.

Además, cuando el valor del vehículo sea inferior a la cuantía concedida, las organizaciones podrán destinar el importe restante a elementos complementarios, como puntos de recarga, paneles para la producción de energía o tarjetas de recarga eléctrica. En caso de que el coste total supere los 15.000 euros, la entidad deberá asumir la diferencia.

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"Hay entidades para las que disponer de un vehículo significa poder estar donde se las necesita. Con 'Movilidad Solidaria' queremos contribuir a que puedan seguir desarrollando esa labor de una forma más sostenible y demostrar que la transición energética puede tener un impacto muy concreto en la vida de las personas", ha afirmado la directora de Fundación EDP, Vanda Martins.

Las entidades interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 30 de noviembre de 2026 a través de la página web de Fundación EDP.

Durante el proceso de selección se valorará el impacto social o medioambiental de la actividad de cada entidad, el número de personas beneficiarias, la mejora que supondrá el vehículo para su capacidad de actuación, la reducción prevista de costes y emisiones y la viabilidad de la propuesta. Las entidades seleccionadas se darán a conocer en febrero de 2027.

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PRIMERA EDICIÓN

La nueva convocatoria llega tras los resultados de la primera edición de 'Movilidad Solidaria', en la que Fundación EDP apoyó a 20 entidades sociales y medioambientales de siete comunidades autónomas.

Los proyectos seleccionados contemplan beneficiar directamente a 29.964 personas y recorrer aproximadamente 426.800 kilómetros al año mediante soluciones de movilidad eléctrica.

Entre las organizaciones beneficiarias se encuentra Cáritas Koopera Asturias, cuya actividad de recogida y preparación de textiles para su reutilización requiere numerosos desplazamientos. Gracias al apoyo de Fundación EDP, la entidad ha incorporado una furgoneta eléctrica a sus rutas de recogida de ropa, reduciendo el uso de vehículos de combustión en los trayectos adecuados y reforzando un modelo de economía circular con finalidad social.

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"Su experiencia refleja el potencial del programa para transformar una inversión en movilidad en una mejora concreta de la actividad de las organizaciones. Disponer de vehículos más eficientes no solo contribuye a reducir emisiones, sino que también puede favorecer el ahorro de recursos, mejorar la capacidad de intervención y facilitar que los proyectos sociales lleguen más lejos", han destacado desde la fundación.

Con esta segunda edición, Fundación EDP quiere ampliar ese impacto y animar a nuevas entidades a aprovechar las oportunidades de la movilidad eléctrica, independientemente de su ámbito de actuación, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.