Guardar

Bolonia (Italia), 23 nov (EFE).- España, liderada por Carlos Alcaraz, buscará en Bolonia su séptima Copa Davis, en una Fase Final en la que parte entre las favoritas junto a Alemania, encabezada por Alexander Zverev, y una Italia que, pese a defender la corona ante su público, afronta el torneo condicionada por la ausencia de Jannik Sinner.

El equipo español, dirigido por David Ferrer, que se despedirá tras este torneo y será sustituido desde el 1 de enero por Marc López, debutará el jueves 26 de noviembre frente a Austria. Llega a la cita boloñesa después de alcanzar la final en la pasada edición, en la que cayó ante Italia, y con el objetivo de volver a pelear por un trofeo que no levanta desde 2019.

PUBLICIDAD

Los ocho equipos que disputan las Finales de la Copa Davis son República Checa, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Corea del Sur, Austria y España.

El principal foco de atención estará, igualmente, en Italia. La selección anfitriona defenderá el título ante su público y buscará prolongar su dominio reciente en la competición, aunque tendrá que hacerlo sin Sinner, ausente por lesión.

Su baja supone un contratiempo importante para el equipo de Filippo Volandri, que contará con Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini y Andrea Vavassori.

Cobolli y Musetti asumirán buena parte de la responsabilidad en los individuales, mientras que Berrettini se incorpora como una alternativa de garantías en una selección que ganó cuatro 'ensaladeras', tres de ellas, consecutivas, en los últimos tres años.

Italia debutará el miércoles 25 frente a Corea del Sur, la primera selección asiática que consigue clasificarse para esta Fase Final.

La otra gran eliminatoria de cuartos enfrentará a Canadá y República Checa, dos equipos con argumentos para aspirar a las rondas finales. Los canadienses cuentan con Félix Auger-Aliassime y Liam Draxl, mientras que los checos presentan una formación competitiva encabezada por Jiri Lehecka y Jakub Mensik.

PUBLICIDAD

La competición también tendrá como protagonista a Alemania, con un Zverev que llega después de disputar la final de las Finales ATP y que es uno de los principales nombres del torneo, además de la solidez de sus dobles, con Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Gran Bretaña, con Cameron Norrie, Toby Samuel, Henry Patten y Neal Skupski, será su rival en cuartos.

La Fase Final entre las ocho selecciones se disputará hasta el 29 de noviembre y mantendrá el formato de eliminatorias directas, sin fase de grupos.

Cada enfrentamiento se resolverá al mejor de tres partidos, con dos individuales y un dobles, si fuera necesario. La selección que consiga dos victorias avanzará a la siguiente ronda.

La principal novedad del combinado español es la incorporación de Alcaraz, que no estuvo presente en la eliminatoria clasificatoria frente a Chile ni en la edición del año pasado.

El murciano llega a Bolonia después de conquistar este domingo las Finales ATP de Turín, donde se impuso a Zverev, y después de sobreponerse a molestias físicas en el isquiotibial de la pierna izquierda, que marcaron su torneo.

Sus compañeros ya comenzaron a preparar el torneo en las instalaciones del SuperTennis Arena de la Feria de Bolonia. Rafael Jódar, Daniel Mérida y Marcel Granollers fueron los primeros en incorporarse, mientras que Pedro Martínez llegó el domingo después de ganar el título de dobles en Metz (Francia).

PUBLICIDAD

Ferrer, que dejará el cargo de capitán después de esta fase final para entrenar al noruego Casper Ruud, destacó el ambiente del equipo y consideró que España tiene una buena oportunidad para conquistar el título.

"Creo que es una buena oportunidad para ganar la Copa Davis, y Carlos es fundamental para nosotros", dijo el capitán, en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

El combinado español ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación mundial de selecciones y cuenta con seis títulos de Copa Davis, conquistados en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

Su primer obstáculo será Austria, liderada por Jurij Rodionov, y, en caso de superar los cuartos de final, se enfrentará al vencedor del duelo entre Gran Bretaña y Alemania.