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Bruselas, 23 nov (EFE).- La Comisión Europea lamentó este lunes el fracaso de la cumbre del clima de Antalya (Turquía) COP31 y denunció que "se permitió que los intereses de unos pocos bloquearan la ambición que muchos necesitaban", después de que la cita concluyera el domingo sin un acuerdo por las discrepancias sobre los combustibles fósiles.

"Estamos decepcionados con el resultado de la COP31. El mundo necesita urgentemente medidas decisivas. No podemos aceptar un resultado que no esté a la altura de las circunstancias, que no aborde la brecha entre los compromisos y su aplicación y que nos hubiera hecho retroceder en términos de ambición", declaró la portavoz de Clima de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.

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La portavoz comunitaria justificó así la decisión de la Unión Europea de rechazar el último borrador del llamado Pacto de Antalya, que no incluía ninguna referencia explícita al abandono progresivo de los combustibles fósiles, pese al compromiso alcanzado en la COP28 de Dubái.

"Para nosotros, el consenso no puede significar el mínimo común denominador. No podemos apoyar una decisión que haga un lavado de imagen verde de los combustibles fósiles", subrayó Itkonen.

Defendió que el portazo europeo no supone "un rechazo del multilateralismo, sino una defensa de un multilateralismo que dé resultados", y explicó que la UE mantuvo las negociaciones hasta el último momento, pero finalmente decidió levantarse de la mesa al constatar que el nivel de ambición del texto era insuficiente.

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"Es un resultado terrible, y el mensaje que transmite es terrible y decepcionante", añadió.

No obstante, la portavoz precisó que, si bien el resultado final fue un fracaso, la COP "es una conferencia de dos semanas con muchos tipos de eventos y compromisos y se hicieron algunos progresos en los márgenes de la negociación", por ejemplo en ámbitos como la electrificación, la inteligencia artificial, el metano o los gases fluorinados, dijo.

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Por su parte, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, recordó en redes sociales que "los combustibles fósiles desempeñan un papel fundamental en el calentamiento global" y advirtió de que "no podemos cerrar los ojos ante esa realidad".

"La transición para abandonar los combustibles fósiles es imprescindible en la lucha contra el cambio climático", señaló el comisario en un mensaje publicado en X.

Jørgensen defendió la necesidad de abandonar progresivamente los combustibles fósiles mediante la electrificación de la economía y el impulso de las energías limpias, que consideró "la mejor manera y la más eficaz de garantizar que nuestros ciudadanos tengan un futuro habitable en este planeta".

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La COP31 concluyó el domingo sin un acuerdo político general después de más de 44 horas adicionales de negociaciones, ante la oposición de la UE y otros países a un texto que omitía cualquier referencia explícita a los combustibles fósiles y que tampoco logró satisfacer las demandas de financiación climática de los países en desarrollo. EFE