23/11/2026 Nieves Herrero EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Un año más, Nieves Herrero ha aportado su granito de arena acudiendo al Rastrillo solidario de Nuevo Futuro para firmar ejemplares de sus libros. Una cita benéfica muy especial que da el pistoletazo de salida a las Navidades, que como ha revelado este año serán muy diferentes para ella tras el inmenso susto de salud que ha tenido en su familia y que, ha confesado, ha cambiado su forma de ver la vida.

"Este año la Navidad se presenta muy en casa porque hemos vivido un milagro. Y es que mi hermana por un choque anafiláctico en plena operación hizo un paro cardíaco y entonces ha sido... o sea me he dado cuenta que todo puede pasar en cuestión de segundos hoy estamos, pero inmediatamente algo... Ha sido horrible. Mi hermana me lleva seis años, pero somos cuatro hermanos que nos queremos muchísimo. Ella es una peleona y salió adelante, la sacaron, porque los médicos inmediatamente la sacaron adelante, pero nos ha quedado a todos..." ha relatado emocionada.

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Y aunque su hermana está "perfecta", como ha revelado, Nieves se ha quedado "en shock" y "creo que voy a tener que recurrir a un psicólogo". "No pensé nunca que en una operación menor que pudiera pasar esto. Entonces, me ha asustado mucho, o sea, te das cuenta que hay un filo muy pequeñito entre la vida y la muerte, ¿no?" ha expresado, confesando que lo que han vivido en su familia ha hecho que afronten estas fiestas "como si fueran la primera Navidad". "A veces la vida te tiene que dar un pequeño susto para espabilarnos y ver que lo importante es eso, que a lo mejor lo demás es secundario" ha admitido.

Un susto de salud que también ha sufrido Raphael, que tuvo que cancelar a pocos minutos del inicio su concierto en A Coruña este fin de semana al sufrir una indisposición por una subida de tensión que le provocó taquicardias y por la que tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de la ciudad gallega de urgencia. De regreso en Madrid muy recuperado porque afortunadamente se quedó todo en un gran susto, la periodista ha afirmado que "Raphael es un superviviente y yo quiero pensar que de esta sale, porque ha salido de todas y con fuerza. Yo estuve el año pasado en su vuelta y un chorro de voz, una energía, estuvimos y además luego le fuimos a saludar, a abrazarle. Entonces, estoy convencida, quiero pensar que Raphael, como es un peleón, así que desde aquí, ánimo, ánimo, ánimo, a por todas".

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