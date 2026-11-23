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Skopie, 23 de noviembre (EFE).- Albania negó este lunes que su territorio haya sido usado para lanzar un ataque con drones navales contra un buque ruso en el puerto libio de Bengasi el pasado domingo -reivindicado hoy por Ucrania-, rechazando afirmaciones de prensa que así lo sugerían.

"Albania no ha estado involucrada en este incidente y su territorio no ha sido utilizado", señala el Ministerio de Exteriores del país balcánico en un comunicado difundido por la cadena pública Radio Televizioni Shqiptar (RTSH).

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La nota alude así a las especulaciones sobre una supuesta implicación de Albania en el ataque que en la madrugada del domingo hundió la corbeta rusa Merkury en la base naval albanesa de Bengasi.

Según la Albanian Insider Agency (AIA), con sede en Tirana, la teoría de que los drones navales que impactaron en el barco fueron lanzados desde territorio albanés surgió de una fuente anónima citada el mismo día del ataque por el canal de Telegram 'Clash Report', desde dónde la difundieron otros medios.

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Entre ellos, AIA cita a Middle East Online (MEO), el sitio ruso pro-Kremlin Russkaya Vesna, el canal ucraniano 24 Kanal o la plataforma georgiana Visioner, que incluso publicó un mapa que mostraba una supuesta ruta de 800 kilómetros desde el puerto albanés de Vlora, en el Adriático, hasta Bengasi.

Al rechazar tales afirmaciones, el Ministerio de Exteriores albanés las calificó de "infundadas".

La autoría de este ataque ha sido reivindicada hoy por Kiev, en un comunicado emitido en redes sociales por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque sin especificar desde dónde se lanzaron los misiles.

Un total de siete drones navales de fabricación ucraniana hundieron la corbeta rusa, destruyeron un helicóptero de combate Ka-27 que se encontraba a bordo, e impactaron en el "buque de carga seca ruso MV ANGARA", afirmó el mandatario.

Se trató de "una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia", declaró Zelenski antes de manifestar su a los combatientes del Servicio de Seguridad de Ucrania y de las Fuerzas de Defensa de su país "que participaron en la ejecución de estas tareas".

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Esta es la primera vez que el presidente ucraniano reivindica una operación de este tipo, aunque Ucrania ya ha llevado a cabo en otras fases de esta guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países como Mali o Siria.

Ante la invasión rusia de Ucrania, Albania, miembro de la OTAN y candidato a la adhesión a la Unión Europea, apoya firmemente a Kiev. EFE