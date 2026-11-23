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Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han informado este lunes de que han puesto en marcha medida de supervisión de las tropas norcoreanas tras detectar un buque de la Guardia Costera del país cerca de la línea de demarcación marítima en el mar Amarillo, la frontera marítima 'de facto' entre los dos países.

Dicha embarcación --equipada con piezas de artillería naval de 76 milímetros de calibre-- habría sido avistada la semana pasada en la zona y estaría realizando acciones de supervisión de barcos chinos que se encontraba en las proximidades.

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El capitán Jang Do Young, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, ha afirmado que las fuerzas surcoreanas están "vigilando de cerca" estas actividades por parte de las fuerzas norcoreanas, según ha informado el diario 'The Korea Times'.

"Las actividades de los buques norcoreanos en las zonas marítimas de primera línea están bajo vigilancia en tiempo real por parte de los sistemas de vigilancia de nuestras Fuerzas Armadas", ha aclarado, si bien no ha ofrecido más detalles sobre el barco detectado.

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El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, dio a conocer en marzo sus planes para introducir un nuevo sistema policial y de patrullas. El objetivo, según ha declarado, es "consolidar y desarrollar aún más nuestros sistemas jurídicos y sociales mediante la reforma de la normativa legal y el establecimiento de sistemas organizativos más eficaces y prácticos para garantizar la seguridad nacional y la estabilidad social".

Así, ha descrito el sistema como "esencial" para el funcionamiento del Estado y ha instado al país a redoblar los esfuerzos para mantener el orden público, al tiempo que ha ordenado llevar a cabo los preparativos necesarios para convertir las fuerzas de seguridad en fuerzas policiales específicas bajo un cuerpo independiente.

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