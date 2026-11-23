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El Barómetro del mes de noviembre dado a conocer este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene en cabeza al PSOE, esta vez con una estimación de voto del 34,4% y diez puntos de ventaja sobre el PP, que se anota un 24,7%, mientras que tanto Vox como Frente Amplio registran caídas.

La encuesta se basa en 8.000 entrevistas telefónicas, más que un barómetro normal pero por debajo de los 45.000 cuestionarios de la macroencuesta electoral que se publicó al arrancar la campaña. El trabajo de campo se hizo después de la macroencuesta, entre los días 10 y 17 de noviembre y por tanto tras la tragedia de Urda (Toledo) y la posterior dimisión de Óscar Puente, y también después de la huelga general, pero se terminó antes del 'cara a cara' que protagonizaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

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