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Atiquizaya (El Salvador), 23 nov (EFE).- Los restos del cabo Emerson Alexander Zepeda del Ejército de El Salvador, uno de los tres soldados fallecidos al manipular explosivos en un campamento en Haití, fueron sepultados este lunes en la localidad salvadoreña de Atiquizaya, en el occidente del país centroamericano.

El acto fúnebre fue acompañado por decenas de pobladores, familiares y militares, quienes recorrieron algunas calles de la localidad para llegar al cementerio donde fue inhumado el cuerpo del cabo, una de las víctimas del incidente con explosivos que fue informado por las autoridades el pasado viernes.

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El féretro fue cargado por compañeros del Comando de Ingenieros en el cementerio en presencia del ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino.

Además de Zepeda, fallecieron el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, inhumado el domingo, y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina, mientras que un cuarto soldado resultó herido.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, elogió el domingo la trayectoria de las víctimas, a los que llamó "héroes salvadoreños" en una publicación en X, además de anunciar la creación de un fondo "de un millón de dólares para estas tres familias".

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Indicó que 200.000 dólares "serán entregados inmediatamente a cada una de ellas, y el resto para garantizarles un ingreso mensual. Esto aparte de las prestaciones de ley que recibirán de parte de la Fuerza Armada".

Este es el primer incidente con muertos y heridos que afecta a las fuerzas salvadoreñas desde que El Salvador desplegó, a finales de octubre pasado, un contingente de 2.000 soldados en Haití para buscar a cuatro compañeros en la nación caribeña desaparecidos desde el 18 de octubre.

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Ese día los cuatro salvadoreños desaparecidos viajaban en un vehículo en el marco de las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), una nueva misión avalada por la ONU para combatir a los grupos armados que tiene sometida a la capital haitiana y parte del país.

El contingente salvadoreño, que incluye a miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití, desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en la isla entre 2004 y 2017.

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Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño.

Al menos 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en medio de una escalada de violencia protagonizada por las pandillas que modificaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad, según denunció recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. EFE

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(foto) (video)