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Los precios de las memorias RAM disminuirán significativamente a partir de la segunda mitad del próximo año 2027, debido a que las empresas han acumulado más memoria de la que realmente necesitaban y realizarán un "ajuste de inventario en el canal", según las previsiones de un informe de BNK Investment & Securities sobre la compañía SK Hynix.

El sector tecnológico está atravesando un año en el que la escasez de componentes como la memoria RAM está afectando notablemente a los consumidores, obligando a subir los precios de los productos. Esto se debe, en parte, a la alta demanda de la inteligencia artificial (IA), que ha provocado que se priorice la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos.

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En este marco, algunos de los principales fabricantes del sector, como Samsung, Micron y SK Hynix, que suman cerca del 90 por ciento de la producción del mercado global, enfocaron sus esfuerzos en aumentar la producción de memoria con nuevas plantas de fabricación.

En el caso concreto de SK Hynix, apostó por la producción de memoria HBM, con una fábrica de producción en Corea del Sur que comenzó a operar en febrero, siendo así la única compañía que ha aumentado la producción este año.

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Ahora, en un informe sobre la situación de esta misma empresa, elaborado por el analista de la firma financiera surcoreana BNK Investment & Securities, Lee Min-hee, se ha trasladado que se prevé que los precios de las memorias comiencen a caer significativamente a partir de la mitad del próximo año 2027, a medida que se comience a ajustar el inventario en la cadena de suministro de semiconductores.

Esto se debe a que, según ha explicado Lee Min-hee en su análisis, recogido por medios coreanos como The Korean Economic Daily, la demanda real de memoria tuvo su punto más álgido en el segundo trimestre de este año, concretamente en marzo, pero las empresas han continuado acumulando toda la memoria posible para garantizar su suministro, ante las previsiones de que la situación de escasez se mantendría durante el próximo año.

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Como consecuencia, el analista ha trasladado que ahora las empresas disponen de exceso de inventario. Prueba de ello es que se estima que la demanda de memoria DRAM haya crecido un 24 por ciento este año interanual, mientras que los envíos de los fabricantes de memorias superarán el 38 por ciento. "El nivel más alto desde 2016", según ha especificado.

En este marco, Lee Min-hee ha detallado que se prevé que, a partir del segundo o tercer trimestre del próximo año, los clientes y distribuidores empezarán a consumir sus reservas de las memorias, en un movimiento al que el analista se refiere como "ajuste de inventario en el canal". Esto se traduce en menos pedidos nuevos a los fabricantes de memorias y, por tanto, en una caída significativa de los precios de memoria.

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Concretamente, esta caída de precios afectará principalmente a las memorias RAM para PC y a la memoria NAND empleada en los SSD. Respecto a la demanda de memorias para la IA, el analista también ha matizado que en el mercado de los modelos de lenguaje grandes (LLM), "la creciente competencia está provocando que los modelos ligeros, que utilizan menos memoria y recursos computacionales, se conviertan en la norma".

A ello se le suman otros factores que conllevarán "una desaceleración significativa en el ciclo de inversión en infraestructura relacionada el próximo año", según ha matizado el analista. Es el caso de retrasos en la construcción de centros de datos en Estados Unidos y la crisis sufrida en Nvidia tras la salida del que era su CEO, Jensen Huang, que influye en el papel de la tecnológica como suministradora de IA.

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A pesar de todo ello, Lee Min-hee ha aclarado que la competencia entre fabricantes de memoria para expandir sus capacidades continuará creciendo. Como resultado, ha asegurado que la capacidad de producción global de DRAM aumentará un 50 por ciento en tres años y "se duplicará en cinco años en comparación con finales del año pasado". Esto se debe a que "muchas fábricas de memorias NAND también comenzarán a operar el próximo año".