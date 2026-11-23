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Quito, 23 nov (EFE).- Willian Joffre Alcívar Bautista, alias negro Willy o comandante Willy, uno de los considerados líderes de la banda Los Tiguerones, llegó la madrugada de este lunes a Ecuador tras ser expulsado de España, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Aseguró que el sujeto, investigado por terrorismo y otros delitos, fue detenido en Tarragona y llegó a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para ser trasladado a la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país andino.

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Alcívar fue detenido el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell (noreste de España) junto a su hermano, Álex Iván, Ronco, en una operación de la Guardia Civil española en colaboración con la Policía de Ecuador y desde entonces estaba en prisión provisional, pero el 7 de enero pasado la Audiencia Nacional española lo dejó en libertad al haber vencido el plazo para que Quito presentase las garantías que solicitó el tribunal para proceder a su extradición. EFE