19/12/2024 El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin Press Office/dpa

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Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes que "toman nota" de la reivindicación por parte del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de la autoría del ataque perpetrado el domingo contra una corbeta rusa anclada en el puerto de Benghazi, en el este de Libia, declinando hacer más comentarios sobre los daños sufridos por el buque, que habría quedado parcialmente sumergido.

"Hemos tomado nota de las palabras de Zelenski sobre este asunto", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha señalado que la situación está siendo estudiada por el Ministerio de Defensa ruso, tal y como ha recogido la agencia de noticias Interfax. "La información sobre el incidente será publicada por ellos, si la cartera lo considera apropiado", ha zanjado, sin que el ministerio se haya pronunciado al respecto.

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Zelenski ha reivindicado la autoría del ataque y lo ha descrito como "una operación ejemplar" en respuesta a la invasión del país ordenada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Así, ha recalcado que la corbeta 'Merkury' ha sido hundida y ha especificado que otro buque de carga ubicado frente a las costas de Libia ha sido igualmente alcanzado por drones navales ucranianos.

Tras ello, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha expresado su "profunda preocupación" por los ataques y ha destacado que "la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes, deben ser plenamente respetadas", antes de subrayar que el país africano "no debe convertirse en un campo de batalla" de otros conflictos.

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Las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la 'Merkury' --una nave de 105 metros de eslora que llevaba varios días anclada en Benghazi, según portales especializados en buques de guerra-- se encontraba en una escala para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia, conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos por Moscú y la administración oriental libia.

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.

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