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Moscú, 23 nov (EFE).- El Kremlin confirmó hoy su disposición a reunirse con representantes de la Unión Europea (UE) en Moscú para evaluar si pueden participar en el proceso de paz con Ucrania.

"Ya hemos manifestado nuestra intención de iniciar conversaciones con los europeos para comprender hasta qué punto están dispuestos a contribuir a los asuntos pacíficos y en qué medida su postura se corresponde con la tarea de establecer una vía para una solución pacífica en Ucrania", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, este lunes durante una rueda de prensa telefónica diaria.

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Peskov agregó que las autoridades rusas necesitan entender si la Coalición de Voluntarios, grupo de 37 naciones que apoyan a Ucrania, desea la paz y no la continuación de la guerra.

El pasado jueves, el mandatario ruso, Vladímir Putin, reveló en una rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen que Rusia ha invitado a los representantes de la Unión Europea a Moscú para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

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"Tenemos que entender con qué (agenda) Europa va a participar en esas negociaciones (de paz). Por lo tanto, por los canales diplomáticos hemos propuesto a los europeos venir a Moscú para que nosotros entendamos su postura", dijo Putin.

Tras la declaración de Putin, el pasado viernes, la Presidencia francesa afirmó que los países europeos están dispuestos a aceptar la invitación, siempre que tengan garantías de que participarán plenamente en las futuras negociaciones sobre Ucrania.

"Nuestra exigencia será que la apertura o formalización de este diálogo signifique claramente que los europeos tienen ahora, para los rusos, todo el lugar que les corresponde en las negociaciones y que participan activamente en la próxima ronda junto con Estados Unidos y Ucrania", subrayaron fuentes del Elíseo.

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Insistieron en que los europeos no pueden quedar relegados a un papel secundario en las conversaciones sobre el futuro de Ucrania y la seguridad del continente. "No puede haber paz en Europa sin los europeos", recalcaron las fuentes del Elíseo.

París considera que la participación europea debe incluir la elaboración de las propuestas y los documentos que servirán de base para las conversaciones.

Mientras, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó la semana pasada que resulta evidente que habrá que buscar lugares neutrales para una reunión directa entre Europa y Rusia.

"Dónde se celebren estas conversaciones es otra cuestión. Debería resultar evidente que buscamos lugares donde puedan llevarse a cabo en terreno neutral", señaló en una rueda de prensa tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios.EFE