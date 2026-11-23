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Miami (EE.UU.), 23 nov (EFE).- El 74 % de los latinos en Estados Unidos aseguraron haber visto o escuchado sobre la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en su localidad, según los resultados de una encuesta publicada este lunes por el Pew Research Center.

Esto supone un crecimiento con respecto al 59 % registrado hace un año.

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El sondeo, realizado entre el 9 y el 15 de noviembre con una muestra de 10.247 personas, reveló que el 55 % de los sondeados dijo ser consciente de las actividades del ICE en su área.

Los latinos fueron la comunidad que más al tanto estuvo, seguida de los asiáticos (58 %), la población negra (53 %), y los blancos (50 %). En los cuatro casos, el porcentaje subió entre 11 y 15 puntos porcentuales con respecto al año pasado.

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Además, los hispanos también registraron la mayor probabilidad de ser detenidos por las autoridades para preguntarles por su estatus migratorio (7 %), y más de uno de cada dos encuestados (51 %) expresó sentirse menos seguro por la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

En comparación, solo un 15 % de los latinos opinó que estas medidas los hacen sentir más seguros y un 31 % señaló que no marcan ninguna diferencia.

Las respuestas difirieron en gran medida una vez se tomaba en cuenta la inclinación de los encuestados. Mientras que dos de cada tres hispanos que se consideraban demócratas sostuvo sentirse menos seguro tras el aumento de actividad del ICE, solo el 18 % de los republicanos compartía esa opinión.

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El estudio destaca también una brecha generacional y de origen entre los hispanos, ya que el 58 % de los nacidos fuera de Estados Unidos afirma sentirse menos seguro en su comunidad, porcentaje que baja al 46 % entre los latinos nacidos en el país. EFE