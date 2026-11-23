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Ciudad de México, 23 nov (EFE).- Una jueza federal impuso este lunes prisión preventiva a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva, junto con dos de sus presuntos colaboradores.

Como medida cautelar, los tres acusados serán internados en el Centro de Justicia Penal del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya, en el central Estado de México.

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Meza Flores fue capturado por fuerzas federales el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, junto con sus primos Pánfilo y Germán Rolando Flores Meza, alias Serafín, identificados como segundo al mando y colaborador logístico, respectivamente, de una facción aliada de Los Mayos, perteneciente al Cartel de Sinaloa.

Además, fue detenido su cuñado José Luis Ortiz Murillo, encargado de las finanzas de la misma organización, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que presentó ante una jueza de control a Fausto Isidro, a su primo Germán Flores Meza y a su cuñado.

Los tres fueron imputados y se les dictó prisión preventiva en su contra por su posible participación en los delitos de posesión de armas de fuego, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina.

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La FGR indicó que la audiencia inicial de Meza Flores ocurrió por videoconferencia y fue de carácter privada desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) en la Ciudad de México, donde el capo permanece bajo resguardo de agentes antes de su traslado al penal de El Altiplano.

Tras la decisión, los imputados y su defensa legal solicitaron extender el plazo legal (de 72 a 144 horas) para que un juez determine su situación jurídica, lo que le da tiempo extra a la defensa para recabar pruebas.

Este lunes, el Gobierno mexicano elevó de 11 a 20 el número de muertos en la operación que llevó a la captura de Fausto Isidro y reconoció que el grupo criminal que encabezaba no está desarticulado pues aún conserva colaboradores relevantes.

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También indicaron que 16 agresores murieron, al igual que cuatro militares mexicanos y otros 10 resultaron heridos, señaló el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, a la vez que enfatizó que ninguna persona ajena a los hechos sufrió daños.

Fausto Isidro era considerado uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, y fue detenido durante un operativo nocturno en Guasave, que contó con la coordinación de organismos de Estados Unidos.

La operación de captura del capo generó violentos enfrentamientos en el norte de Sinaloa, con bloqueos viales e incendios de vehículos, que provocaron el pánico entre la población.

Las autoridades mexicanas explicaron que 'Chapo Isidro 'cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.

Así como una orden de extradición a los Estados Unidos "por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

Además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI". EFE