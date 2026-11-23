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Toronto (Canadá), 23 nov (EFE).- El primer ministro de Quebec, el independentista Paul St-Pierre Plamondon, anunció este lunes que recurrirá la decisión judicial que obliga a los diputados del Parlamento provincial a jurar lealtad al rey Carlos III y afirmó que no prestará el juramento.

"No juro ni puedo jurar lealtad al rey de Inglaterra", declaró St-Pierre Plamondon, quien calificó de "vergüenza" la obligación impuesta a los representantes "elegidos democráticamente" por los quebequeses.

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El líder del independentista Partido Quebequés (PQ) recordó que Quebec nunca dio su consentimiento a la reforma constitucional canadiense de 1982 y cuestionó la legitimidad democrática del fallo.

"Una Constitución que nunca fue aceptada por la población y que procede de una conquista militar y del colonialismo no es nada en términos de democracia comparada con 127 parlamentarios debidamente elegidos que aprueban una ley", afirmó.

St-Pierre Plamondon anunció que su Gobierno estudiará los mecanismos legales a su disposición para determinar si puede suspenderse la ejecución del fallo mientras se tramita el recurso y expresó su deseo de que los diputados de la Asamblea Nacional, el parlamento provincial, puedan ejercer sus funciones hasta que el caso llegue al Tribunal Supremo de Canadá.

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El primer ministro también destacó que los 127 diputados de la Asamblea Nacional de Quebec, independientemente de su afiliación política, están unidos en su rechazo al juramento.

El Tribunal Superior de Quebec suspendió provisionalmente este lunes, con efecto inmediato, la aplicación de una ley aprobada en 2022 que eliminó la obligatoriedad de jurar lealtad al monarca para ocupar un escaño en el Parlamento provincial.

El juez Ian Demers determinó que las leyes aprobadas por parlamentarios que no hayan prestado el juramento podrían ser declaradas inconstitucionales.

En su resolución, Demers afirmó que "la Constitución no es un menú a la carta" del que se puedan seleccionar las disposiciones que más convengan a cada uno.

La suspensión fue solicitada por el profesor de Derecho Lawrence David, que sostiene que Quebec no puede modificar unilateralmente las obligaciones establecidas en la Constitución canadiense.

David argumentó que la ausencia de ese juramento podría poner en cuestión la validez de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y provocar una crisis institucional.

La ley de 2022 fue aprobada después de que St-Pierre Plamondon y otros dos diputados del PQ se negasen a jurar lealtad a Carlos III, jefe de Estado de Canadá, lo que les impidió temporalmente ocupar sus escaños.

El fallo afecta a los 127 diputados de la actual legislatura, ninguno de los cuales ha prestado juramento al monarca. EFE