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Miami (EE.UU.), 23 nov (EFE).- Las muertes por la bacteria 'come carne' subieron a 14 este año en Luisiana y Florida, en el sur de Estados Unidos, después de que Florida elevara su balance a siete, las mismas que Luisiana, según los últimos datos de los departamentos de Salud de ambos estados.

Florida suma 36 casos y siete muertes, por encima de los 33 casos y las cinco muertes de todo 2025, según los datos actualizados el jueves pasado por el Departamento de Salud del estado.

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Las dos últimas muertes se registraron en los condados de Escambia, en el extremo oeste del estado, y Hillsborough, en la bahía de Tampa, aunque el organismo estatal no precisó cuándo ocurrieron.

Luisiana contabiliza 21 infecciones, dos más que a finales de septiembre, de las que 19 se produjeron por la exposición de heridas abiertas al agua del mar y dos por otra vía, según el balance estatal actualizado al 18 de noviembre.

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Misisipi, también en el sur de Estados Unidos, contabiliza cuatro casos de Vibrio vulnificus entre 34 infecciones por bacterias de ese género, sin fallecidos, según el Departamento de Salud estatal.

Los casos confirmados de infecciones por la 'come carne' y otras bacterias de su género sumaron 1.541 en todo el país hasta el 14 de noviembre, frente a 1.466 un año antes, según datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

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Los mayores aumentos se dieron en los estados de Nueva York, Florida, Nueva Jersey y Luisiana, mientras que en otros del sur, como Carolina del Norte, Georgia y Misisipi, los casos bajaron.

Las autoridades sanitarias piden precaución al sumergirse en el mar con heridas abiertas o al comer mariscos crudos, en especial ostras, ya que los casos aumentan de mayo a octubre, cuando el agua está más cálida.

A la bacteria se le conoce como 'come carne' porque la infección en la sangre produce lesiones en la piel con ampollas, además de fiebre, escalofríos y presión baja.

"Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse", advirtió el departamento de Luisiana en un comunicado. EFE